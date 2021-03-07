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روحاني يؤكد أن إيران هي الطرف الذي دفع ثمن الحفاظ على الاتفاق النووي ووزير الدفاع يهدد بتدمير حيفا وتل أبيب

وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إن "إسرائيل تعلم أن ردنا على أي تهور سيكون تدمير حيفا وتل أبيب

روحاني شدد على ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي وقرارِ الأمم المتحدة رقم 2231 من جميع أطراف الاتفاق (رويترز)
روحاني شدد على ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي وقرارِ الأمم المتحدة رقم 2231 من جميع أطراف الاتفاق (رويترز)
7/3/2021-|آخر تحديث: 7/3/202101:41 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس، حسن رُوحاني، إن بلاده هي الطرف الوحيد الذي دفع الثمن للحفاظ على الاتفاق النووي وإن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو.

وأكد روحاني على ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي وقرارِ الأمم المتحدة رقم 2231 من جميع أطراف الاتفاق.

وأضاف روحاني خلال استقباله وزير الخارجية الإيرلندي سيون كوفني في طهران أن بلاده ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم وقف العمل بالملحق الإضافي، وستتراجع عن خطوات خفض التزاماتها النووية إذا رفعت العقوبات.

من جهته، نقل موقع الرئاسة الإيرانية عن وزير الخارجية الإيرلندي قوله إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كان خطأ تاريخيا وإن إدارة الرئيس، جو بايدن، مصممة على العودة للاتفاق.

الرد جاهز

من جهته قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إن "إسرائيل تعلم أن ردنا على أي تهور سيكون تدمير حيفا وتل أبيب"، وأضاف أن تهديدات إسرائيل لبلاده "ليست أكثر من محاولات يائسة".

وقبل يومين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس -في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" (Fox News) الأميركية- إن الجيش الإسرائيلي يعمل باستمرار على تحسين استعداداته لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وإنه "مستعد للعمل بصورة مستقلة".

وأضاف غانتس أن إسرائيل رصدت أهدافا كثيرة في إيران، وإذا تم استهدافها فستقوّض قدرة النظام الإيراني على إنتاج قنبلة نووية، وفق تعبيره. وتابع قائلا "إذا أوقفهم العالم فهذا جيد جدا، وإلا فنحن ملزمون بالدفاع عن أنفسنا".

وذكر أن حزب الله اللبناني يمتلك مئات آلاف الصواريخ، وعرض غانتس خريطة -طُمست تفاصيلها عند عرض المقابلة- قال إنها تظهر "انتشار صواريخ ومنصات إطلاق وقواعد هذه المنظمة (حزب الله) في لبنان".

وردا على سؤال عمّا إذا كان حديثه يتعلق بخريطة أهداف، قال غانتس "نعم"، وأشار إلى أن كل هدف تمت دراسته من مختلف الجوانب بما فيها الناحية القضائية.

المصدر : الجزيرة

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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن ما يتم طرحه في الوكالة الدولية للطاقة الذرية محاولة لتقليل بعض التزامات الاتفاق النووي، وطهران ملتزمة ولكنها تراجعت عن بعض الالتزامات الطوعية.

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