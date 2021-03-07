وقع انفجاران ليل الخميس 24 فبراير/شباط الماضي في سفينة "إم في هليوس ري" وهي في طريقها إلى سنغافورة مما أدى إلى إصابتها بأضرار.

نشرت قناة موالية لحزب الله اللبناني مقطع فيديو قالت إنها حصلت عليه لسفينة الشحن الإسرائيلية التي تعرضت لهجوم في بحر عُمان قبل أسبوعين (ليل الخميس 24 فبراير/شباط)، وقد اتهمت تل أبيب طهران بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفته إيران.

وقالت قناة الميادين إن المشاهد التي حصلت عليها مصدرها طائرات إيرانية مسيرة، وتؤكد أن الثقوب الموجودة فيها لم تنجم عن هجوم خارجي، وأن عناصر في داخلها تسببت بالانفجار، ونقلت القناة عن مسؤول إيراني -طلب عدم نشر اسمه- قوله إنه لا يوجد سبب للقيام بعملية ضد سفينة شحن إسرائيلية.

#الميادين تحصل على مشاهد التقطتها طائرات إيرانية مسيرة للسفينة الإسرائيلية في بحر #عمان، تؤكد أن الثقوب الموجودة فيها لم تنجم عن هجوم خارجي، وأن عناصر في داخلها تسببت بالانفجار. pic.twitter.com/5VITIwHvGQ — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 7, 2021

حاولت وكالة "سند" في شبكة الجزيرة التحقق من صحة ادعاء "الميادين"، إلا أن مقاطع الفيديو ضعيفة الجودة، ولا يمكن التثبت ما إن كانت الثقوب بفعل انفجار داخلي أم هجوم خارجي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بداية الشهر الحالي -عن الانفجارين اللذين وقعا في سفينة "إم في هليوس ري" (MV Helios Ray)- "من الواضح أن هذا عمل إيراني"، ووصف إيران بأنها العدو الأكبر لإسرائيل.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن "تقييمه المبدئي" يفيد أن إيران مسؤولة عن الهجوم على سفينة الشحن الإسرائيلية، والتي استُهدفت بعد أن أبحرت من ميناء الدمام في السعودية متوجهة إلى سنغافورة.

نفي إيراني

بالمقابل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اتهام نتنياهو بشأن السفينة الإسرائيلية، وقال إنه لا أساس له من الصحة، واتهم خطيب زاده إسرائيل بالسعي إلى زعزعة الأمن في المنطقة، مؤكدا أن أمن "الخليج الفارسي" مهم لبلاده.

وقال المتحدث الإيراني محذرا إن "تحركات إسرائيل مثيرة للشك، وهي تدرك أن طهران سترد على أي تهديد بشكل صارم ودقيق".

ووقع انفجاران الخميس 24 فبراير/شباط الماضي في السفينة "إم في هليوس ري"، وهي في طريقها إلى سنغافورة، وهو ما أدى إلى إصابتها بأضرار، ثم وصلت إلى ميناء راشد في دبي بالإمارات من أجل المعاينة وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السفينة أصيبت بصاروخين، ويملكها رجل أعمال إسرائيلي، وهي أول سفينة إسرائيلية يتم الإبلاغ عن تعرضها لهجوم في المنطقة، وكانت هجمات مماثلة استهدفت في السابق ناقلات نفط وسفن شحن.