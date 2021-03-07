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الداخلية تبدأ تحقيقا لكشف ملابسات استشهاد صيادين في غزة والاحتلال ينفي علاقته بالموضوع

نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش قال إن الشهداء قضوا إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على قاربهم

كثيرون بغزة يتخذون الصيد مهنة لتجاوز آثار الحصار المستمر (رويترز-أرشيف)
كثيرون بغزة يتخذون الصيد مهنة لتجاوز آثار الحصار المستمر (رويترز-أرشيف)
7/3/2021

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة بدء التحقيق في حادثة استشهاد 3 صيادين، إثر انفجار مركبهم قبالة بحر خان يونس جنوب القطاع.

وقال أطباء في مستشفى ناصر بخان يونس إن 3 جثث لصيادين وصلت إلى المستشفى صباح اليوم الأحد.

من جانبه، أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش "استشهاد 3 صيادين في بحر خان يونس جنوب القطاع"، وقال إنهم قضوا "إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على قاربهم".

وكان منسق لجان الصيادين في قطاع غزة زكريا بكر، حمّل الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد 3 صيادين فلسطينيين، بقصف قاربهم أثناء مزاولتهم أعمال الصيد قبالة بحر خان يونس.

ونفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تنفيذ أي هجمات قبالة سواحل قطاع غزة، وأكد أنه لا صلة للجيش بحادث مقتل الصيادين الفلسطينيين قبالة ساحل خان يونس.

ويعيش في قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا برا وبحرا وجوا منذ نحو 14 عاما، نحو مليوني شخص، قرابة ثلثيهم من اللاجئين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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