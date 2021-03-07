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في إطار زيارته الدينية للعراق.. بابا الفاتيكان في الموصل بعد أربيل

البابا وصل العراق الجمعة في زيارة تاريخية هي الأولى لبابا فاتيكان إلى البلاد على الإطلاق، وتستمر حتى الاثنين.

بابا الفاتيكان أثناء زيارته إلى الموصل حظي باستقبال حافل وكبير (الجزيرة)
بابا الفاتيكان أثناء زيارته إلى الموصل حظي باستقبال حافل وكبير (الجزيرة)
7/3/2021

وصل صباح اليوم بابا الفاتيكان فرانشيسكو إلى مدينة الموصل في شمال العراق، قادما من مدينة أربيل (مركز إقليم كردستان العراق) بطائرة مروحية، في اليوم الثالث من زيارته التاريخية إلى العراق.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني في استقبال البابا في مطار أربيل، إلى جانب مسؤولين وممثلي الطوائف والأديان في الإقليم.

وجرت مراسم استقبال رسمية في مطار أربيل، وتوجه البابا مع مضيفيه بعدها إلى الصالة الرئاسية لكبار الشخصيات في المطار، وعقدوا لقاء مشتركا.

نيجيرفان البارزاني كان في مقدمة مستقبلي بابا الفاتيكان في مطار أربيل (غيتي)

وقال نيجيرفان البارزاني -في تغريدة على تويتر عقب اللقاء- "يشرفني أن أستقبل البابا فرانشيسكو في أربيل".

وفي زيارته للموصل من المقرر أن يقوم البابا بجولة على بعض الكنائس فيها.

وبحسب برنامج زيارة البابا، فمن المقرر أن يزور بعد الموصل بلدة قرقوش القريبة منها، والتي يستعدّ سكانها لاستقباله بهدية فريدة تعكس تراث منطقتهم، هي عبارة عن وشاح صمم له خصيصا، إضافة إلى استعدادات أخرى من زينة ورايات ترحيبا به.

ولبلدة قرقوش -أو بغديدة- تاريخ قديم جدا سابق للمسيحية، إذ يتحدث سكانها إلى اليوم لهجة حديثة من الآرامية، لغة المسيح عليه السلام، ولذلك تعدّ محطة مهمة في زيارة البابا. وهناك، يزور البابا كنيسة الطاهرة التي أعيد ترميمها.

وبعدها سيعود البابا إلى أربيل لإقامة قداس كبير يحضره أكثر من 10 آلاف شخص في ملعب فرانسوا حريري الدولي.

وكان البابا قد وصل العراق الجمعة في زيارة تاريخية هي الأولى لبابا فاتيكان إلى البلاد على الإطلاق، وتستمر حتى غد الاثنين.

في أور التقى بابا الفاتيكان أمس بممثلي مختلف الطوائف الدينية في العراق (الأناضول)

وأمس السبت، أحيا البابا قداسا في كاتدرائية مار يوسف بالعاصمة بغداد، هو الأول من نوعه. والسبت أيضا، التقى بالمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، في مكتب الأخير بمدينة النجف (جنوب بغداد).

كما أقيمت السبت صلاة موحدة بين الأديان شارك فيها البابا في مدينة أور مهد النبي إبراهيم عليه السلام، بمحافظة ذي قار (جنوب).

وكان البابا ندّد في كلمته من أور بـ"الإرهاب الذي يسيء إلى الدين"، مضيفا "نحن المؤمنين، لا يمكن أن نصمت عندما يسيء الإرهاب للدين، بل واجب علينا إزالة سوء الفهم".

وتشير التقديرات إلى أنه لم يبقَ في العراق اليوم سوى 400 ألف مسيحي من سكانه البالغ عددهم 40 مليونا، بعدما كان عددهم 1.5 مليون عام 2003 قبل الغزو الأميركي للعراق.

المصدر : وكالات

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