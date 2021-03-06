المبعوث الأميركي لأفغانستان يقترح عقد مؤتمر يجمع القادة الأفغان وطالبان لتشكيل حكومة مؤقتة

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين وأفغان، أن المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد اقترح عقد مؤتمر يجمع القادة الأفغان وطالبان لتشكيل حكومة مؤقتة.

وأضافت الصحيفة أن الاقتراح سيكرر فكرة مؤتمر عام 2001 الذي عقد في بون بألمانيا، مع فارق دعوة طالبان للانضمام للمؤتمر، خلافا للفكرة السابقة.

وقال كبير مفاوضي الحكومة الأفغانية نادر نادري إن الحكومة تدرس اقتراح المبعوث الأميركي، والطريقة الممكنة للتوصل إلى سلام كريم للشعب الأفغاني.

وردا على سؤال بشأن عرض خليل زاد، قال متحدث باسم طالبان إنه من الضروري التركيز على حل المشاكل بدلا من الشكليات، والشعب الأفغاني جرب أنظمة انتقالية وتشاركية لمدة 40 عاما، لكنها ولسوء الحظ لم تتمكن من حلِّ مشاكله.

وأفاد مسؤولون أميركيون وأفغان بأن خليل زاد طرح أيضا خلال رحلته إلى كابل فكرة الاستعانة بوسيط للمساعدة في تسريع عملية السلام بين المسؤولين الأفغان وطالبان في قطر.