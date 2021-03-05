الدولار الأميركي سجل نحو 10 آلاف ليرة في السوق الموازية

أغلق محتجون عددا من الطرق في العاصمة بيروت، وفي شمال وشرق البلاد في ثالث يوم من الاحتجاجات على خلفية انهيار قيمة الليرة اللبنانية، في حين جددت واشنطن التلويح بفرض عقوبات على رئيس المصرف المركزي.

وأحرق المحتجون إطارات السيارات مساء أمس ليغلقوا الطرق المؤدية للخروج من بيروت في "جل الديب" و"فرن الشباك". كما أُغلق أيضا الطريق الرئيسي في منطقة "زوق" شمالي العاصمة.

وتأتي هذه التحركات على خلفية انهيار قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي الذي سجل نحو 10 آلاف ليرة في السوق الموازية.

وطالب المحتجون السلطات بالعمل على وقف الانهيار الاقتصادي والمالي وضبط ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

كيف بتقبلو البلد كلّو يغرق بالعتمة وما بتأمنو الفيول يا بلا شرف؟

#ما_تسكتوا pic.twitter.com/oCG97PBxYW — Shams (@ShamsWNour) March 3, 2021

فرض عقوبات

على صعيد متصل، أفاد مصدر لموقع "بلومبيرغ" بأن الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات على رئيس المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة.

وأضاف المصدر أن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن بحثوا إمكانية اتخاذ إجراءات ضد سلامة بالتنسيق مع نظرائهم الأوروبيين.

وأوضح الموقع أن مباحثات المسؤولين الأميركيين ونظرائهم الأوروبيين ركزت على إمكانية تجميد أصول سلامة وتقييد قدرته على القيام بأعمال تجارية خارج لبنان.

كما أشار إلى أن خيار معاقبة سلامة كان مطروحا العام الماضي لكن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن مهتما باتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.

مشكل في سبينس و السبب كيس حليب. pic.twitter.com/dKAao656I4 — 🇱🇧 أحمد خيامي (@ahmad_khiamy) March 4, 2021

"ما تسكتوا"

وعلى منصات التواصل، تفاعل نشطاء مع وسم "ما تسكتوا" للتعبير عن رفض الواقع السياسي والاقتصادي في البلاد. وعدّد مغردون من خلال هذا الوسم المشاكل والأزمات التي يعاني منها اللبنانيون في الفترة الأخيرة.

ودعا نشطاء إلى عدم السكوت والتحرك لتغيير الواقع المرير الذي وصلت إليه البلاد. كما تداول مغردون على نطاق واسط شريط فيديو يظهر عراكا في أحد المتاجر، على خلفية شح مادة الحليب.