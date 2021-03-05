جنوب أفريقيا.. كبير القضاة مطالب بالاعتذار عن تعليقات مؤيدة لإسرائيل

أمرت لجنة قضائية الخميس كبير قضاة جنوب أفريقيا بالاعتذار والتراجع عن تعليقات أدلى بها السنة الماضية اعتبرت مؤيدة لإسرائيل في بلد يعد متعاطفا مع القضية الفلسطينية.

وكان القاضي موغوينغ موغوينغ أثار ضجة في يونيو/حزيران الماضي بإعلان محبته وصلواته لإسرائيل، وقال إن جنوب أفريقيا "تحرم نفسها من فرصة رائعة لكي تكون مغيرة لقواعد اللعبة في الوضع الإسرائيلي-الفلسطيني".

وقدمت مجموعة حقوق مؤيدة للفلسطينيين شكوى رسمية ضد موغوينغ بسبب خطابه المؤيد لإسرائيل الذي أدلى به خلال ندوة عبر الإنترنت شاركت في تنظيمها صحيفة جيروزاليم بوست وكبير حاخامات جنوب أفريقيا وارين غولدشتاين.

وخلصت لجنة السلوك القضائي -التي تولت التحقيق في تعليقات القاضي إثر تلقيها شكوى- إلى أن هذه الأقوال "مهينة" و"تفاقم" الوضع.

وأضافت اللجنة في قرارها أن من المهم التراجع عن هذه الأقوال من دون تحفظ وسحبها من أجل إعادة الصورة العامة للسلطة القضائية إلى مكانها الصحيح، وصاغت اللجنة مسودة الاعتذار التي تريد منه تسليمها في غضون 10 أيام.

وكان القاضي المثير للجدل تعرض في ديسمبر/كانون الأول الماضي لانتقادات شديدة حين أدى صلاة علنية ضد لقاحات كوفيد-19 "الشيطانية"، طالبا من الله أن "يتم تدميرها بالنيران".

يشار إلى أن جنوب أفريقيا تدعم علنا القضية الفلسطينية، وفي عام 2019 قامت بخفض تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب.