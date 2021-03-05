أمواج تسونامي متوقعة في المحيط الهادئ بعد زلزال عنيف قبالة نيوزيلندا

حذّر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ صباح الجمعة سائر دول وجزر المنطقة من خطر تعرّضها لأمواج مدّ عالٍ بعد زلزال بقوة 8.1 درجات وقع قرب جزيرة كيرماديك النيوزيلندية غير المأهولة ولم يتسبّب بضحايا أو أضرار.

وقال المركز، ومقرّه في ولاية هاواي الأميركية، إنّ أمواج تسونامي يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار ستضرب كلاً من فانواتو وكاليدونيا الجديدة الأرخبيل الفرنسي في المحيط الهادئ.

وأضاف أنّ أمواج تسونامي أصغر يمكن أن تصل إلى دول بعيدة جداً عن مركز الزلزال، بما في ذلك اليابان وروسيا والمكسيك والسواحل الجنوبية للولايات المتّحدة.

وقال المركز إنّه "تمّ رصد أمواج تسونامي"، مشيراً إلى أنّ أجهزة القياس التقطت قرب نوكوالوفا عاصمة تونغا أمواج مدّ عالٍ صغيرة، مذكّراً بأنّ أمواج التسونامي تزداد قوّة كلّما تقدّمت في المياه.

3 زلازل عنيفة متتالية

وصدر التحذير من التسونامي بعد 3 زلازل عنيفة كان أقواها آخرها، إذ قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية شدّته بـ8.1 درجات على مقياس ريختر. ووقع الزلزال على بُعد ألف كيلومتر من نيوزيلندا ولم يسفر على ما يبدو عن أي ضحايا أو خسائر.

وأصدرت السلطات في كلّ من نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة وفانواتو أوامر لسكان المناطق الساحلية بإخلاء مواقعهم. وشملت أوامر الإخلاء في نيوزيلندا مناطق ساحلية تمتدّ على أجزاء طويلة من جزيرة الشمال (الشطر الشمالي من البلاد).

وقالت وكالة إدارة الطوارئ الوطنية إنّه "يجب على الناس الموجودين قرب الساحل في المناطق التالية أن ينتقلوا على الفور إلى أقرب مرتفع يقع خارج مناطق الإخلاء، أو أن يتّجهوا قدر ما استطاعوا إلى الداخل".

وفي كاليدونيا الجديدة، أصدرت السلطات أيضاً تحذيراً من خطر تعرض المناطق الساحلية لتسونامي. وقال ألكسندر روسينيول المتحدّث باسم الدفاع المدني في تصريح لإذاعة "إن سي بروميير" إن "موجة يتراوح ارتفاعها بين متر و3 أمتار ستضرب كاليدونيا الجديدة بأكملها. يجب على الناس مغادرة الشواطئ ووقف جميع الأنشطة البحرية".

تهديد حقيقي

وأضاف أنّ "التهديد حقيقي" لأنّ موجة التسونامي متوقع وصولها للشاطئ بعد ساعات من الزلزال.

والزلزال العنيف الذي قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في بادئ الأمر قوّته بـ7.8 درجات قبل أن تزيدها إلى 8.1 درجة، وقع صباح اليوم الجمعة، وقد سبقته هزّتان أرضيّتان عنيفتان بلغت قوة أولاهما 7.4 درجات والثانية 6.9 درجات.

وتقع نيوزيلندا على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تسجل حركة زلازل وبراكين نشطة.

وأحيت نيوزيلندا في الآونة الأخيرة الذكرى العاشرة لزلزال كرايست تشيرتش الذي تسبّب بمقتل 185 شخصاً.