البث الحي
أخبار|ألمانيا

الاستخبارات الألمانية تضع حزب البديل اليميني المتطرف تحت المراقبة

العنصر الأساسي الذي اعتمدت عليه الاستخبارات هو تأثير الطرف الأكثر تطرفا في الحزب، ويطلق عليه اسم "الجناح" وهو قريب من النازيين الجدد.

5/3/2021

قررت الاستخبارات الداخلية الألمانية وضع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف تحت المراقبة، وإدراجه على لائحة الحالات المشبوهة، المتعلقة بالتطرف اليميني وانتهاك النظام الديمقراطي.

وبموجب القرار ستنفذ الاستخبارات الألمانية على الحزب ومؤسساته، قانون الوسائل الاستخبارتية، مما يسمح لها بمراقبة اتصالاته، وإدخال مخبرين إلى صفوفه، لكنها أكدت أن مراقبة الحزب لا تشمل نوابه ومرشحيه للانتخابات المقبلة.

واعتمدت الاستخبارات الداخلية، في قرارها، على تقرير استخباراتي من ألف صفحة يوثق انتهاكات الحزب المفترضة للنظام الأساسي الديمقراطي، ويتضمن مئات الخُطب والتصريحات لمسؤوليه.

ويبدو أن العنصر الأساس الذي اعتمدت عليه الاستخبارات هو تأثير الطرف الأكثر تطرفا في الحزب، ويطلق عليه اسم "الجناح" وهو قريب من النازيين الجدد، وكان تم حل هذا الجناح الذي فرضت عليه المراقبة العام الماضي لكن ممثليه ما زالوا في الحزب، كما يسلط التقرير الضوء على علاقات الحزب ببعض المنظمات الراديكالية.

                    أعضاء من حزب البديل أثناء إحدى جلسات البرلمان الألماني (الفرنسية- أرشيف)

قرار حساس

من جهته، رأى رئيس الحزب تينو شروبالا أن "إجراءات حماية الدستور مخزية"، وقال إنه "رغم أن الهيئة غير ملزمة بإعلان التصنيف على أنه حالة مشتبه بها، فإنها أذاعت معلومات عن هذا الأمر لوسائل الإعلام من أجل التأثير في المنافسة الحزبية الديمقراطية على حساب الحزب".

ويتّسم هذا القرار بحساسية كبيرة قبل 7 أشهر من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 26 سبتمبر/أيلول المقبل، ويشكل وضع أي حزب تحت المراقبة عارا في ألمانيا لأنه مخصص مبدئيا للمجموعات المتطرفة.

وكان أُعلن تأسيس هذا الحزب عام 2013، ونشط مع دخوله إلى مجلس النواب في 2017، وهو يمثل أول قوة معارضة للمحافظين بقيادة أنجيلا ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين.

ومع أن الحزب بنى نجاحه على موقفه المعارض لسياسة الهجرة التي تنتهجها المستشارة ميركل، إلا أنه ممزق حاليا بسبب الخلافات الداخلية، وفقد الزخم في استطلاعات الرأي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

بينها 100 ألف خرطوشة ومتفجرات.. الشرطة النمساوية تضبط أسلحة متجهة إلى مليشيا متطرفة بألمانيا

ضبطت الشرطة النمساوية 76 سلاحا آليًا وشبه آلي و14 مسدسًا وأكثر من 100 ألف خرطوشة لأعيرة مختلفة، بالإضافة إلى 6 قنابل يدوية وأنواع مختلفة من المتفجرات كانت متجهة إلى مليشيا متطرفة في ألمانيا.

المزيد من أخبار

الحرس الثوري الإيراني يؤكد إحباط عملية اختطاف طائرة مدنية كانت متوجهة من الأهواز إلى مدينة مشهد

عمل بحملة ترامب وربما شارك في اقتحام الكونغرس.. إف بي آي يعتقل موظفا سابقا بالخارجية الأميركية

إجراءات أمنية مشددة بمحيط الكونغرس (الجزيرة-أرشيف)

وزير الدفاع الإسرائيلي: نطور استعدادنا لضرب إيران ولدينا قائمة بأهداف سرية لصواريخ حزب الله

فورين أفيرز: الصراع على أفريقيا بين الدول العظمى يمضي على قدم وساق

مرتزقة فاغنر يد روسيا القوية في أفريقيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

تركيا ترفض قرارات جامعة الدول العربية التي اتخذت ضدها

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (رويترز)

لا تصلحها عبارات الأسف.. 10 أسرار لا يجب البوح بها لشريك حياتك

التسرع في إلقاء اللوم عليه وحده لن يكون مفيدا لاستقرار الزواج (مواقع التواصل الاجتماعي)

مفاهيم مصححة حول العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين

خبر رائع: الإصابة بهذه السلالة من كورونا تحصن الشخص ضد السلالات الأخرى.. فما هي؟