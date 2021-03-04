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ليبراسيون: النظام في ميانمار لا يقمع إنه يقتل

الحملة لم تصل بعد إلى حد ما حصل في صيف عام 1988 عندما سحق الجيش الحركة المؤيدة للديمقراطية وفتح النار بشكل عشوائي على الحشود مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 آلاف شخص

ما يقوم به الجيش في ميانمار أقرب إلى عمليات القتل خارج القانون (الأوروبية)
ما يقوم به الجيش في ميانمار أقرب إلى عمليات القتل خارج القانون (الأوروبية)
4/3/2021

قالت صحيفة ليبراسيون (Liberation) الفرنسية إن المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار لا يواجهون القمع فحسب، بل يواجهون عمليات إعدام متزايدة ذهب ضحيتها حتى الآن ما لا يقل عن 38 قتيلا وعشرات الجرحى في عدة مدن بالبلاد، في حملة لنشر الخوف والموت بالذخيرة الحية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير للمحرر آرنو فولرين أن القوة العسكرية الجديدة لا تتراجع ولا تقمع، بل تستهدف وتقتل، مشيرة إلى مقتل طفل لا يتجاوز عمره 14 عاما بإصابة في الرأس وسط البلاد.

وأشارت إلى أن أمس الأربعاء كان حتى الآن أكثر الأيام دموية في ميانمار منذ الانقلاب العسكري الذي قام به مين أونغ هلينغ في 1 فبراير/شباط الماضي.

وفي مدينة ماندالاي قتلت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما بعد أن أصيبت برصاصة في مؤخرة العنق، وكانت في آخر لقطة سجلت لها وهي على قيد الحياة تركض وهي تقول بتفاؤل "كل شيء سيكون على ما يرام"، إلا أن كل شيء لم يكن على ما يرام بالنسبة لها للأسف، ولا لمدنيين عزل قتلوا في ماندالاي أو يانغون أو غيرهما.

ومنذ عدة أيام -كما تقول الصحيفة- ووسائل التواصل الاجتماعي تعكس حالة العنف المتزايد وسفك الدماء بين الميانماريين المعارضين لانقلاب مين أونغ هلينغ، وذلك عبر صور مرتجفة وخائفة تظهر جثثا تجر مثل حزم الحطب، وبركا من الدماء، وركلا بالأحذية العسكرية وضربا بأعقاب البنادق والهراوات لجرحى ساقطين على الأرض ولمسعفين ممنوعين من إجلاء الضحايا.

وعلقت الصحيفة بأنه ليس من الجيد أن يكون المرء مدنيا هذه الأيام في ميانمار، حيث بدأت قوات الأمن تنشر الخوف والموت بالذخيرة الحية مستهدفة العيون والرؤوس والقلوب عمدا، في حملة لم تعد تهدف لحفظ النظام، بل أصبحت أقرب إلى عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

ومع ذلك -تقول الصحيفة- ليس من المناسب أن نذهب مع الصورة المكبرة التي تظهرها وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الحملة القمعية ليست كبيرة في الوقت الحالي كما كانت في صيف عام 1988 عندما سحق الجيش الحركة المؤيدة للديمقراطية وفتح النار بشكل عشوائي على الحشود، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 آلاف شخص.

المصدر : ليبراسيون

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