تطورات متسارعة في البرازيل.. استقالة قادة الجيوش والنائب العام عقب تعديل وزاري شمل الخارجية والدفاع

أعلنت وزارة الدفاع البرازيلية استقالة قادة القوات المسلحة الثلاثة من مناصبهم، وهي المرّة الأولى في تاريخ البرازيل التي يغادر فيها القادة الثلاثة للقوات المسلحة في وقت واحد منذ عام 1985.

وأعلن قائد الجيش أدسون بوغول، وقائد القوات البحرية أليكس باربوزا، وقائد القوات الجوية موريتي بيرمودي، استقالاتهم من مناصبهم، بعد يوم واحد من إعلان وزير الدفاع فرناندو أزيفيدو إي سيلفا تركه منصبه، بشكل غير متوقع.

وقال الوزير في رسالة مقتضبة إنه حافظ خلال قيادته على القوات المسلحة وفق ما يمليه الدستور، دون توضيح المزيد من التفاصيل حول أسباب مغادرته للمنصب، لكن وسائل إعلام برازيلية ذكرت أن الوزير أجبر على الاستقالة وسط ضغوط من الرئيس جايير بولسونارو.

وأجرى الرئيس البرازيلي أوسع تعديل حكومي جماعي، شمل 6 وزراء، في مقدمتهم وزراء الدفاع والخارجية والعدل، بينما أثار القرار جدلا واسعا في البلاد، وتساؤلات حول أسبابه وتوقيته.

فيروس كورونا أودى بحياة ما يقرب من 314 ألف شخص في البرازيل وواجهت الحكومة انتقادات قاسية بسبب فوضوية تعاملها مع الأزمة (الأناضول)

ويأتي هذا التعديل الوزاري المهم بعد أسبوعين فقط على إقالة وزير الصحة الجنرال إدواردو بازويلو وتعيين الطبيب مارسيلو كيروغا خلفا له. وإذا كان رحيل وزير الخارجية إرنستو أروجو من الحكومة متوقّعا بسبب تحميله من قبل كثيرين مسؤولية الإخفاقات التي منيت بها الإستراتيجية الحكومية لمكافحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة ما يقرب من 314 ألف شخص في البرازيل، فإن التغييرات الوزارية الأخرى فاجأت المراقبين.

واتُّهم أروجو، من بين أمور أخرى، بعزل البرازيل على الساحة الدولية ووضع البلاد في وضع سيئ في ما يتعلق بشراء اللقاحات.

كما قدم النائب العام خوسيه ليفي استقالته للرئيس، وقالت وكالة بلومبيرغ للأنباء إن من بين أسباب الاستقالة هو قرار ليفي عدم التوقيع على الإجراء الذي اقترحه بولسونارو في المحكمة العليا ضد حكام الولايات.

وقالت وزارة الإعلام في بيان إن بولسونارو عين الدبلوماسي كارلوس فرانكا وزيرا للخارجية، والجنرال لويس إدواردو راموس كبيرا لموظّفي الرئاسة، وهو منصب يقع في البرازيل في منزلة وسط بين منزلتي رئيس الوزراء ورئيس الديوان وكان يشغله الجنرال والتر سوزا براغا نيتو الذي أصبح بموجب التعديل الجديد وزيرا للدفاع.

وتواجه حكومة بولسونارو انتقادات قاسية بسبب الفوضوية التي اعترت تعاملها مع جائحة "كوفيد-19" ورفضها الإقرار بجسامة الأزمة.