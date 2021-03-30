ممثل إيران لدى الأمم المتحدة قال إن عودة واشنطن للاتفاق النووي تحتاج قرارا سياسيا واضحا لا مقترحات جديدة

دعا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف اليوم الولايات المتحدة إلى اتخاذ القرار الصعب بالتخلي عن العقوبات غير القانونية على إيران، مضيفا أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ما تزال تسير على خطى الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبينما قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران لا تحتاج إلى الاتفاق النووي، تخطط واشنطن لطرح مقترح لبدء المباحثات مع طهران بشأن ملفها النووي.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه "حان الوقت كي تتخلص أميركا من العادات السيئة في السياسة، وأن هذا لا يحدث إلا بقرار صعب"، معتبرا أن الرئيس بايدن ما يزال يسير على خطى سلفه ترامب، حين يتمسك بالعقوبات غير القانونية، ويستخدمها كنفوذ.

ووصف الوزير ظريف دعوة أميركا لبلاده بالالتزام بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن، بأنها "مفارقة مؤسفة ومستهجنة".

اتهام بالمماطلة

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن مماطلة واشنطن في رفع العقوبات تقلل من حظوظ إحياء الاتفاق النووي. وأضاف ربيعي في مؤتمر صحفي أن العودة للاتفاق ورفع العقوبات يعتبران الحل الوحيد والأنسب لتسوية الخلافات حسب تعبيره.

كما قال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إن عودة واشنطن للاتفاق النووي تحتاج قرارا سياسيا واضحا لا مقترحات جديدة، وذلك بعد أنباء عن خطة أميركية ستطلب من إيران وقف بعض أنشطتها النووية، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.

وأكد المندوب الإيراني أن على واشنطن أن تلتزم ببنود الاتفاق وتنفذ التزاماتها، وهذا أفضل مقترح.

الحرس الثوري

وفي تصريح لافت، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن بلاده لا تولي أهمية للعقوبات، ولا تحتاج إلى الاتفاق النووي.

وأضاف اللواء سلامي أنه إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات فإن ذلك يعد إنجازا لبلاده، وفي حال عدم رفعها فإن إيران ستنتصر لأن العقوبات باتت غير مؤثرة حسب تعبيره.

كما أكد قائد الحرس الثوري قدرة بلاده على تحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ على استقلالها وزيادة قوتها.

وكان موقع "بوليتيكو" (Politico) كشف عن اقتراح أميركي -لا يزال يجري العمل على تفاصيله- سيطلب من إيران وقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على أجهزة طرد مركزي متطورة، وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20% مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الأميركية.

وأورد "بوليتيكو" أن المسؤولين الأميركيين والإيرانيين يدركون أنه في حال عدم حدوث اختراق في الأسابيع القليلة المقبلة، فمن غير المرجح أن يتحقق أي تقدم حتى سبتمبر/أيلول المقبل على أقرب تقدير.

إدارة بايدن تسعى لإحياء الاتفاق النووي ولكنها تصر على عودة إيران أولا للاتفاق بالتزاماتها المنصوصة فيه (الأوروبية)

العودة المتبادلة

ورفض مسؤول كبير في إدارة بايدن التعليق على هذا الاقتراح، موضحا استعداد واشنطن للعودة المتبادلة للاتفاق النووي. وأضاف أن بلاده منفتحة أيضا على الحديث مع الشركاء الدوليين بشأن أفضل طريقة لهذه العودة، بما في ذلك اتخاذ سلسلة من الخطوات الأولية والمتبادلة.

وكانت قناة "برس تي في" (Press TV) الإيرانية نقلت عن مسؤول إيراني كبير تأكيده أن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، حتى يتم رفع جميع العقوبات الأميركية. وقال المسؤول الإيراني إن التخصيب بنسبة 20% يتماشى مع الفقرة الـ36 من الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الأميركي السابق ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض العقوبات على إيران وتشديدها ضمن سياسته بممارسة الضغوط القصوى على طهران لإبرام اتفاق جديد يعالج ملفها النووي وبرنامجها الصاروخي وسياستها الخارجية تجاه دول المنطقة.

وردت إيران على الانسحاب الأميركي -بعد انتظار لأكثر من عام- بخرق بعض شروط الاتفاق، ومنها تقييد تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67%.

ويقول مسؤولون إن فرص إحراز تقدم في العودة للاتفاق قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في يونيو/حزيران المقبل تتضاءل منذ أن اختارت إيران اتباع نهج أكثر تشددا قبل العودة للمحادثات.