البث الحي
أخبار|بحرين

البحرين تعلن فتح سفارتها في تل أبيب والجلاهمة سفيرها

الجلاهمة تولى منصب مدير إدارة العمليات بوزارة الخارجية البحرينية (الصحافة البحرينية)
الجلاهمة تولى منصب مدير إدارة العمليات بوزارة الخارجية البحرينية (الصحافة البحرينية)
30/3/2021

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني أبلغ نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي قرار المنامة فتح سفارة لها في تل أبيب، وتعيين خالد الجلاهمة كأول سفير للبحرين في إسرائيل.

ورحب أشكنازي بقرار البحرين، وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إن وزير الخارجية البحريني أطلع الوزير أشكنازي على قرار حكومة البحرين فتح سفارة في إسرائيل، وطلب الموافقة على تعيين الجلاهمة في منصب سفير للمملكة لدى تل أبيب.

وكان الجلاهمة يتولى منصب مدير إدارة العمليات بوزارة الخارجية البحرينية، وتولى كذلك منصب نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن فريقا من البحرين سيصل إلى تل أبيب في الأسابيع المقبلة لاتخاذ التدابير اللازمة لسفارة البحرين.

وجاءت خطوة البحرين عقب تعيين الإمارات سفيرا لها لدى إسرائيل بعد أن وقعت الدولتان الخليجيتان في سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقا توسطت فيه الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

ولي عهد البحرين يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الملف الإيراني ويدعوه مجددا لزيارة المنامة

بحث ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بينهما الملف النووي الإيراني، وجدد المسؤول البحريني دعوته لنتنياهو لزيارة المنامة.

لماذا أرجأ نتنياهو زيارته للإمارات والبحرين؟ وماذا اشترط السيسي لاستقباله بالقاهرة؟

في وقت أرجأ زيارته للإمارات والبحرين التي كانت مقررة الأسبوع المقبل يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة مصر قبل انتخابات الكنيست، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع شروطا للزيارة.

المزيد من أخبار

من المحافظين الجدد وفرض علمانية الدولة.. من هو ديفيد بيزلي مهندس اتفاق المبادئ السوداني؟

ديفيد بيزلي (الثاني يمين) إلى جانب حمدوك والحلو في كاود خلال يناير/كانون الثاني الماضي (مواقع التواصل الإجتماعي)

تحقيق أممي بالهجوم على مطار عدن.. الحكومة اليمنية ترحب والحوثيون يتهمون المحققين بالانحياز

التحقيق قال إن الحوثيين أطلقوا صواريخ على مطار عدن من موقعين كانا تحت سيطرتهم في ذلك الحين (الجزيرة)

أزمة سوريا تعود للمسرح الدولي.. موسكو تدافع عن الأسد ومواقف وتعهدات من واشنطن والدوحة وبرلين

مؤتمر المانحين ببروكسل يهدف لجمع 10 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية بسوريا (الأناضول)

الحرس الثوري: إيران لا تحتاج للاتفاق النووي.. ظريف يدعو أميركا لاتخاذ القرار الصعب والتخلي عن العقوبات

ظريف: إدارة بايدن تسير على نهج ترامب في تمسكها بالعقوبات غير القانونية على إيران (غيتي)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث في جسمك بعد تناول البصل مباشرة؟

لجأ لفتاواها الصحابة وصححت مروياتهم ونقَدت الأشعار وعارضت خليفتين راشدين.. السيدة عائشة أم المؤمنين والمثقفة الموسوعية

“إس-400” أقواها لكنها ليست الوحيدة.. تعرف على منظومة الدفاع الجوي التركي

منظومة "إس-400" الروسية هي الأقوى في الدفاع الجوي التركي؛ لكن يعززها منظومات قصيرة المدى محلية الصنع (الجزيرة)

السيسي محذرا إثيوبيا: أخذ نقطة من مياه مصر يفضي لحالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد

السيسي أكد أهمية مسار التفاوض حول سد النهضة وتفادي الأعمال العدائية (مواقع التواصل)