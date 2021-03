جددت قطر التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة في اليمن هو التفاوض بين اليمنيين، في حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائدين عسكريين بجماعة الحوثي بتهمة إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اجتماعه في الدوحة أمس مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، إن حل الأزمة اليمنية يكون بالتفاوض بين الأطراف اليمنية بموجب مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد الوزير القطري على موقف بلاده الثابت من وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على تويتر إن المبعوث ليندركينغ ناقش مع علي بن فهد الهاجري مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الخارجية سبل التعاون لحل الأزمة اليمنية، وأضافت الوزارة أن هذا اللقاء يندرج ضمن مساعي الإدارة الأميركية لإعادة تنشيط دورها الدبلوماسي مع الشركاء في منطقة الخليج لإيجاد حل للصراع في اليمن.

Including all of our GCC partners in our re-energized diplomatic efforts is key to resolving the conflict in Yemen. #USEnvoyYemen Lenderking discussed ways to collaborate with Qatari Special Envoy for Regional Affairs, Ali-al-Hajri. We are stronger together. pic.twitter.com/E6ETQ37D1L

