أغلق محتجون أمس الثلاثاء عددا من الطرق في العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة صيدا بالإطارات المشتعلة للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وذلك بعدما هوت قيمة العملة المحلية الليرة إلى مستوى قياسي ناهز 10 آلاف ليرة للدولار الواحد.

وذكرت وكالة رويترز أن عشرات المحتجين أشعلوا النار في إطارات سيارات لإغلاق شوارع في وسط بيروت وعلى الطريق إلى المطار وقرب مدينة بعلبك. وقالت وسائل إعلام محلية إن محتجين آخرين أغلقوا مكتبا للصرافة في مدينة صيدا بجنوبي البلاد.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن الاحتجاجات شملت بيروت وصيدا جنوبا، وطرابلس شمالا، وبلدات بمنطقة البقاع شرقي البلاد، وذكر مراسل الأناضول أن المحتجين أغلقوا ساحة النور في طرابلس وطرقات رئيسية بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الأوضاع المعيشية، وأغلق محتجون تقاطع تعلبايا في البقاع بالإطارات المشتعلة بالاتجاهين تنديدا بتردي الوضع المعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار.

وطالب المحتجون السلطات بوضع حد للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، ومحاسبة من وصفوهم بالمتسببين في هدر المال العام، وقالت متظاهرة لإحدى القنوات المحلية "يدفعونا نحو التسول، يجوعوننا.. بقينا في المنزل كل الفترة الماضية ثم حصل انفجار المرفأ ولم يشكلوا حكومة.. عجزنا مع هذه الطبقة الحاكمة".

وأفاد موقع التنظيم المروري التابع لقوى الأمن الداخلي بأن عددا من الشبان قطعوا عدة طرق داخل العاصمة بيروت، يتركز معظمها عند مداخل الضاحية الجنوبية. وبحسب التنظيم المروري، عملت دوريات من قوى الأمن الداخلي على تحويل السير باتجاه الطرقات الفرعية.

With the #Dollar selling for 10,000 lira to $1 and over half the day without electricity, people are taking to the streets to protest and express their rate at the situation. Many roads across #Lebanon are now being blocked. #لبنان #لبنان_ينتفض #لبنان_ليس_بخير #دولار pic.twitter.com/5g6AVb9jm7

— Nicholas Frakes | نيكولاس فرايكس (@nicfrakesjourno) March 2, 2021