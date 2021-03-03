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لائحة طلبات من عراقيين لبابا الفاتيكان تعكس حجم المشاكل التي تنهش بلادهم

جدارية للبابا فرانشيسكو على إحدى كنائس بغداد للترحيب بزيارته المرتقبة (رويترز)
جدارية للبابا فرانشيسكو على إحدى كنائس بغداد للترحيب بزيارته المرتقبة (رويترز)
3/3/2021-|آخر تحديث: 3/3/202105:38 PM (مكة المكرمة)

ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق وسم "اطلب من البابا" قبيل زيارة بابا الفاتيكان فرانشيسكو التاريخية إلى البلاد الجمعة، يسعى من خلالها العراقيون -في بلد تنهشه الحرب والنزاعات السياسية منذ 4 عقود- إلى لفت الأنظار لمشاكلهم.

وتحدّث العراقيون عبر موقعي تويتر وفيسبوك عن معاناتهم اليومية، مع تدهور الخدمات الصحية وتراجع الخدمات العامة والطرقات السيئة، رغم ترحيبهم بتنظيف وترميم بعض الطرقات والمواقع للمرة الأولى منذ عقود استعدادا لاستقبال البابا.

وكتبت ليال القدسي على فيسبوك "أطلب من البابا أن يزور المستشفيات ليرى حمّاماتها وقاعات العمليات فيها، ربما يقومون بتنظيفها لهذا السبب".

من جهته، كتب حسين حبيب "أطلب من البابا أن يذهب بالسيارة على الطريق السريع الذي يصل بغداد بالموصل، ربما هكذا يقومون بتصليحها".

وقال ناشط آخر "أطلب من البابا أن يذهب زيارة مفاجئة إلى مكان ما، وهكذا يرى الواقع".

وردّ رابع على تلك الطلبات بالقول "أصدقائي، البابا شخصية دينية، ليس مثل رجال الدين في بلادنا الذين هم عبارة عن شركات وأحزاب سياسية ومليشيات" في بلد لغالبية الأحزاب فيه طابع طائفي أو مسلّح.

وأواخر عام 2019، شهد العراق مظاهرات غير مسبوقة لعدة أشهر قادها ناشطون شباب احتجاجا على الفساد وسطوة المجموعات المسلحة على السياسة، وعجز السياسيين الذين لا يفون بوعودهم الانتخابية بالإصلاح.

وندد حينها البابا الأرجنتيني بالقمع الدموي للمتظاهرين الذين قتل المئات منهم.

من جهته، لا يريد أحمد المالكي إصلاحات، بل له حلم واحد كما كتب على تويتر "أطلب من البابا أخذي معه إلى الفاتيكان حتى أهرب من هنا".

المصدر : الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي

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