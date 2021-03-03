ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق وسم "اطلب من البابا" قبيل زيارة بابا الفاتيكان فرانشيسكو التاريخية إلى البلاد الجمعة، يسعى من خلالها العراقيون -في بلد تنهشه الحرب والنزاعات السياسية منذ 4 عقود- إلى لفت الأنظار لمشاكلهم.

وتحدّث العراقيون عبر موقعي تويتر وفيسبوك عن معاناتهم اليومية، مع تدهور الخدمات الصحية وتراجع الخدمات العامة والطرقات السيئة، رغم ترحيبهم بتنظيف وترميم بعض الطرقات والمواقع للمرة الأولى منذ عقود استعدادا لاستقبال البابا.

#اطلب_من_البابا زيارة العراق كل سنة حتى يبلطون الشوارع وينظفون الأماكن الأثرية. — Layla_hadi | ليلى هادي (@Laylahadi4) March 2, 2021

وكتبت ليال القدسي على فيسبوك "أطلب من البابا أن يزور المستشفيات ليرى حمّاماتها وقاعات العمليات فيها، ربما يقومون بتنظيفها لهذا السبب".

من جهته، كتب حسين حبيب "أطلب من البابا أن يذهب بالسيارة على الطريق السريع الذي يصل بغداد بالموصل، ربما هكذا يقومون بتصليحها".

وقال ناشط آخر "أطلب من البابا أن يذهب زيارة مفاجئة إلى مكان ما، وهكذا يرى الواقع".

لو اطول مدة زيارتك للعراق فد خمس سنين رحمة الجدك ،حتى شوارعنا كلها تتبلط ،لانه بس تنتهي زيارتك الحكومة راح تشيل التبليط من الشوارع .. #أطلب_من_البابا pic.twitter.com/0WKiIl4P7s — Lina-Al Bayati 🇮🇶💕🇸🇪 (@Liino101) March 2, 2021

وردّ رابع على تلك الطلبات بالقول "أصدقائي، البابا شخصية دينية، ليس مثل رجال الدين في بلادنا الذين هم عبارة عن شركات وأحزاب سياسية ومليشيات" في بلد لغالبية الأحزاب فيه طابع طائفي أو مسلّح.

لو اطول مدة زيارتك للعراق فد خمس سنين رحمة الجدك ،حتى شوارعنا كلها تتبلط ،لانه بس تنتهي زيارتك الحكومة راح تشيل التبليط من الشوارع .. #أطلب_من_البابا pic.twitter.com/0WKiIl4P7s — Lina-Al Bayati 🇮🇶💕🇸🇪 (@Liino101) March 2, 2021

وأواخر عام 2019، شهد العراق مظاهرات غير مسبوقة لعدة أشهر قادها ناشطون شباب احتجاجا على الفساد وسطوة المجموعات المسلحة على السياسة، وعجز السياسيين الذين لا يفون بوعودهم الانتخابية بالإصلاح.

وندد حينها البابا الأرجنتيني بالقمع الدموي للمتظاهرين الذين قتل المئات منهم.

من جهته، لا يريد أحمد المالكي إصلاحات، بل له حلم واحد كما كتب على تويتر "أطلب من البابا أخذي معه إلى الفاتيكان حتى أهرب من هنا".