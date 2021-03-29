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استبعد كليا تسربه من مختبر.. تقرير للصحة العالمية: انتقال كورونا عبر الحيوان الفرضية الأقرب

خلال أخذ عينات من خفاش في أحد المختبرات (غيتي)
خلال أخذ عينات من خفاش في أحد المختبرات (غيتي)
29/3/2021

خلص تقرير مشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية وآخرين صينيين إلى أن انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى الإنسان عبر حيوان فرضية "محتملة إلى محتملة جدا"، في مقابل "استبعاد تام" لفرضية تسرب الفيروس من مختبر.

وبحسب النسخة النهائية للتقرير، شدد الخبراء على "ضرورة إجراء تحقيقات أخرى تشمل نطاقا جغرافيا أكبر"، وذلك نظرا لما كتب عن دور حيوانات أليفة كوسيط في نقل الأمراض المستجدة.

وحسب التقرير الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه اليوم الاثنين، قال بعض الخبراء إنه لم يكن لديهم المجال الكافي للعمل بحرية خلال فترة الأسابيع الأربعة لإقامتهم في الصين.

وكان أعضاء في فريق التحقيق التابع لمنظمة الصحة العالمية قالوا الشهر الماضي إن السلطات الصينية رفضت تسليمهم معلومات بشأن الإصابات الأولى بكورونا، في حين أكد مدير المنظمة أن جميع الفرضيات ما زالت مطروحة بشأن أصل الفيروس، وذلك بعد عودة المحققين من بكين.

وسجلت في ديسمبر/كانون الأول 2019 أولى الإصابات بكوفيد-19 في مدينة ووهان الصينية، وأودى الوباء منذ ذلك الحين بأكثر من 2.3 مليون شخص في أنحاء العالم، لكن التحقيق الدولي بالمدينة لم يبدأ حتى يناير/كانون الثاني 2021.

المصدر : الفرنسية

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