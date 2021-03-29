10 ملايين دولار من واشنطن مقابل معلومات عن عضو حزب الله المدان بقتل الحريري

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدانت المحكمة الخاصة بلبنان سليم عياش غيابيا بتهمة قتل رفيق الحريري، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة

عرضت الولايات المتحدة اليوم مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عضو حزب الله اللبناني سليم عياش، والذي أدين بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير/شباط 2005.

وقال برنامج "مكافآت من أجل العدالة" والتابع لوزارة الخارجية الأميركية إن المكافأة ستمنح في مقابل "معلومات تقود إلى تحديد مكان أو التعرف" على عياش، أو "معلومات تؤدي إلى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية ضد شخص أميركي أو ممتلكات أميركية".

وفضلا عن إدانته بقتل الحريري، ذكرت الخارجية الأميركية أن عياش خطط أيضا لإلحاق الأذى بجنود أميركيين.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدانت المحكمة الخاصة بلبنان -التي أنشأتها الأمم المتحدة- عياش غيابيا بتهمة قتل الحريري، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، وقالت المحكمة إنها ستحاكم عياش أيضا في 3 هجمات استهدفت سياسيين لبنانيين.

ويُعتقد أن عياش متوار في لبنان، وقد رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تسليمه.