وزير خارجية فلسطين: مستعدون لإنجاح مبادرة السلام الصينية

وزير الخارجية الصيني صرح في مقابلة تلفزيونية الأربعاء الماضي أن بلاده تعتزم دعوة شخصيات فلسطينية وإسرائيلية لإجراء محادثات في بكين.

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم إن بلاده مستعدة لإنجاح المبادرة الصينية للسلام، وكانت بكين أطلقت الأسبوع الماضي مبادرة مكونة من 5 بنود لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وجاء هذا التصريح خلال لقائه اليوم في رام الله سفير الصين لدى فلسطين قواه وي، والذي قال إن المبادرة التي طرحتها بلاده "تشكل خطة متكاملة وتوفر إطارا فعالا وواقعيا للمجتمع الدولي، للدفع نحو تحقيق الأمن والاستقرار في كامل المنطقة، انطلاقا من تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية".

وأضاف السفير الصيني أن المبادرة تطرح أفكارا تفصيلية حول الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط والالتزام بحل الدولتين.

وتتضمن المبادرة الصينية في الشرق الأوسط 5 نقاط هي:

1- الدعوة إلى الاحترام المتبادل، الالتزام بالإنصاف والعدالة.

2- حل القضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين يمثل أهم محك للعدالة والإنصاف في الشرق الأوسط، مع دعم عقد مؤتمر دولي ذي مصداقية في حالة نضوج الظروف.

3- تحقيق عدم انتشار الأسلحة النووية.

4- العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن الجماعي.

5- تسريع وتيرة التنمية والتعاون.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي صرح في مقابلة تلفزيونية أن بلاده تعتزم دعوة شخصيات فلسطينية وإسرائيلية لإجراء محادثات في بكين، دون مزيد من التفاصيل.

ويرفض الفلسطينيون الرعاية الأميركية الحصرية لعملية التسوية السياسية بالشرق الأوسط، نظرا لانحيازها لإسرائيل، ويطالبون برعاية دولية، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وهو ما ترفضه إسرائيل بشدة.

وتوقفت مفاوضات حل النزاع العربي الإسرائيلي بين الفلسطينيين وتل أبيب منذ أبريل/نيسان 2014، لرفض الأخيرة الإفراج عن معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.