لوتان: معركة سياسية شرسة وراء مهمة منظمة الصحة العالمية في ووهان

قالت صحيفة "لوتان" (Le Temps) السويسرية إن منظمة الصحة العالمية لم تصدر بعد تقرير بعثة الخبراء المستقلة التي ذهبت إلى ووهان في الصين من أجل تحديد مصدر فيروس "كوفيد-19″، في حين تبدو البعثات الدبلوماسية في جنيف غاضبة، وترى من الخطر أن استنتاجات البعثة ستكون أقرب إلى تسوية سياسية منها إلى حقائق علمية صلبة.

وأعلنت المنظمة أن التقرير المكون من 400 صفحة يمكن تسليمه إلى الدول الأعضاء في المنظمة يوم غد الاثنين ليعرض بعد ذلك على الصحافة، إلا أن وراء هذه التأخيرات التي أثارت غضب بعض الدبلوماسيين -حسب الصحيفة- ما يمكن عدّه معركة سياسية شرسة بين بكين وواشنطن، وربما حتى بين خبراء البعثة التي تضم هولنديا وأستراليا وأميركيا وألمانيا وروسيا وقطريا وبريطانيا وعددا من الصينيين.

قليل الواقعية

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المشروع التساؤل عن محتوى هذه الوثيقة التي أنتجتها بعثة مستقلة كما يقال، خاصة أن هذه البعثة بقيت شهورا تنتظر قبل أن تحصل على الضوء الأخضر من بكين، كما أنه يجب أن تحصل الوثيقة نفسها على موافقة الصين.

ولا شك أن التوترات تتعلق بمحتوى الوثيقة، كما يقول خبير بالموضوع "تأخير النشر يبعث على الشك، مما يعني أن الوثيقة لن تكون تقريرا واقعيا يمكننا الوثوق به تماما، مع أن هذا لا يعني أنه سيكون تقريرا سيئا، لكن صعوبة إعلانه توضح الصراع الرهيب الذي يحدث وراء الكواليس".

وتنقل لوتان عن سارة ديفيس، الباحثة في مركز الصحة العالمي التابع للمعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية الكائن بسويسرا، التي تعرف الصين جيدا بفضل عملها هناك، قولها إن "البيئة السياسية الحالية في الصين من الصعب فيها جدا تنفيذ مثل هذه المهمة. يكاد يكون من المستحيل إنتاج تقرير مستقل حقيقة"، وتلقي ديفيس باللوم على إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في خلقها جوًّا سامًّا إزاء تقرير منظمة الصحة العالمية قبل إنجازه بقولها، "أتمنى الأفضل، لكنني أخشى الأسوأ".

ويستغرب خبير صحي آخر كيف يمكن لمثل هذه المهمة التي تمت على مدى شهر يشمل الحجر الصحي، أن تكشف عن أدلة علمية قاطعة عن "كوفيد-19″، كما يخشى أن التقرير شبه فارغ، مشيرا إلى أن "منظمة الصحة العالمية ضغطت من أجل القيام بهذه المهمة، ومن ثمّ إذا لم تضف الوثيقة الآن أي شيء جوهري، فذلك يعني تضرر صورتها".

كما أن الصين قد لا تخرج سليمة الصورة هي الأخرى كما يقول الخبير، خاصة "إذا كشف التقرير عن حقائق تدينها، مما سيكون له دور إيجابي بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، لكنه سيجعل الصين تتقوقع أكثر، وإن كانت ستعاني مزيدا من الضرر إذا بدت أقل شفافية".

تفتيش حقيقي

ومع أن الفرضيات –حسب تحليل أنطوان فلاهولت مدير معهد الصحة العالمية في جامعة جنيف- مطروحة على الطاولة لأن الفيروس قد انتقل من الحياة البرية إلى مضيف وسيط، إما أن يكون من جنس آكل النمل، وإما أن يكون أحد الحيوانات المستأنسة، وإما أن يكون نتيجة لتسريب من مختبر، بما في ذلك معهد ووهان لعلم الفيروسات. غير أن الصينيين يقدمون فرضية أخيرة هي أن الفيروس أتى من مكان آخر، خاصة الولايات المتحدة.

ويأمل أنطوان فلاهولت أن تُظهر الوثيقة بوضوح الحاجة إلى منح منظمة الصحة العالمية سلطات تفتيش حقيقية، وأن يكون التقرير نتاجا لاستقلال أكاديمي معين، ويقول "من بين الخبراء من إذا شعروا بالخداع سيقولون ذلك علنا".

وختمت الصحيفة بأنه رغم كل هذه المعطيات، فإن كثيرين لا يستبعدون حقيقة أن أصل الفيروس لن يُعرف أبدا.