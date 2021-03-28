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كورونا.. الأردن يمدد حظر التجوال لنهاية رمضان وروسيا تتوقع بلوغ مناعة القطيع آخر الصيف

الحكومة الأردنية قررت في 10 مارس/آذار الجاري فرض حظر تجوال شامل وكلي أيام الجمعة مع تعليق صلاة الجمعة.

أردنيون في انتظار أخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)
أردنيون في انتظار أخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)
28/3/2021

قرر الأردن الأحد استمرار العمل بحظر التجول الشامل ليوم الجمعة، والحظر الجزئي الليلي حتى منتصف مايو/أيار المقبل ضمن تدابير مكافحة جائحة كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات، في حين توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تبلغ بلاده مرحلة مناعة القطيع بحلول نهاية الصيف المقبل.

ويعني قرار الحكومة الأردنية أن حظر التجوال مستمر حتى بعد نهاية شهر رمضان المبارك، والذي يبدأ يوم 13 أبريل/نيسان المقبل، وينتهي في 12 مايو/ أيار، وفق حسابات فلكية.

وقال المتحدث باسم الحكومة صخر دودين، في مؤتمر صحفي، إن المملكة وصلت إلى مستويات مقلقة من حيث الوضع الوبائي، إذ سجلت السلطات الصحية 7183 إصابة يومية جديدة بالفيروس، و82 وفاة، بالإضافة إلى 9417 حالة تعاف.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 589 ألفا و316 حالة، منها 6554 وفاة، و485 ألفا و507 حالات تعاف.

وكانت الحكومة قررت في 10 مارس/آذار الجاري فرض حظر تجوال شامل وكلي أيام الجمعة مع تعليق صلاة الجمعة، كما قررت حينها توسيع حظر التجوال الجزئي بقية أيام الأسبوع.

التلقيح بالعراق

وفي العراق، بدأت السلطات أمس تطعيم المواطنين بلقاح أسترازينيكا البريطاني بعد الحصول على شحنة تضم 336 ألف جرعة ضمن مبادرة كوفاكس (Covax) التي تقودها منظمة الصحة العالمية إلى جانب منظمات دولية أخرى لفائدة الدول الفقيرة والمتوسطة.

وقال وزير الصحة حسن التميمي إن الدفعة الأولى من اللقاح ستوزع على جميع المحافظات، بما فيها إقليم كردستان، وهي جزء من برنامج توزيع 16 مليون جرعة على العراقيين.
وحصل العراق على أولى الجرعات من لقاحات "كوفيد-19" وكانت 50 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفاك الصينية، ووصلت الجرعات في الثاني من مارس/آذار الحالي تبرعا من الصين، ولكن العراق يواجه صعوبات في تلبية الطلب الكبير على اللقاحات.

وقد سجلت السلطات الصحية 827 ألفا و157 حالة إصابة بالفيروس، و14 ألفا و177 وفاة حتى اليوم.

بوتين: 4.3 ملايين من بين 144 مليون روسي حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس بجرعتيه (الأوروبية)

مناعة القطيع

وفي روسيا، قال الرئيس فلاديمير بوتين اليوم إنه يتوقع أن تصل بلاده إلى مرحلة مناعة القطيع (المناعة الجماعية) من فيروس كورونا المستجد، وأن ترفع القيود المرتبطة بالسيطرة على التفشي بحلول نهاية الصيف.

ويشير تعبير مناعة القطيع، أو المناعة المجتمعية، إلى وضع يكون فيه عدد المحصنين ضد الإصابة في مجتمع معين كافيا لوقف انتشار المرض.

وبدأت روسيا حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقال بوتين الاثنين الماضي إن 4.3 ملايين من بين 144 مليون روسي حصلوا بالفعل على اللقاح بجرعتيه، وسجلت البلاد أكثر من 4.5 ملايين إصابة بالفيروس حتى الآن.

صحة الرئيس

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم -نقلا عن تصريحات بثها التلفزيون- للرئيس الروسي أنه شعر بآثار جانبية بسيطة بعد تلقيه لقاحا مضادا لكوفيد-19 الثلاثاء الماضي.

وقال بوتين (68 عاما) للقناة الأولى من التلفزيون الرسمي "استيقظت اليوم التالي لتلقي اللقاح، وبدا لي أنني شعرت بألم بسيط في العضلات. قست الحرارة وكانت طبيعية" وأضافأإنه شعر بعدم ارتياح في موضع حقن اللقاح.

ولم يوضح أيا من اللقاحات الروسية الثلاثة تلقاه، قائلا إن الطبيب الذي حقنه هو الوحيد الذي يعرف ذلك، ويتعلق الأمر بلقاحات "سبوتنيك في، إيبافاكورونا، كوفيفاك".

يشار إلى أن جائحة فيروس كورونا تسببت حتى الساعة في وفاة أكثر من مليونين و777 ألف شخص في دول العالم، وذلك منذ سجل المرض بالصين رسميا نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، وتأكدت إصابة ما يزيد على 126 ألف شخص في العالم.

المصدر : وكالات

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