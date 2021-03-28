قتيلان وجرحى في انفجار بكنيسة في إندونيسيا والرئيس يدين الهجوم ويصفه بالإرهابي

قال مسؤولون إن مفجرَين يُشتبه بأنهما انتحاريان هاجما كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار الإندونيسية اليوم الأحد، فأصابا 14 شخصا في أول أيام أسبوع عيد القيامة.

وذكرت الشرطة أن جماعة من المصلين المسيحيين كانت على وشك إنهاء القداس داخل الكنيسة التي تقع على جزيرة سولاويسي عندما فجّر المهاجمان عبوة واحدة على الأقل في الخارج. والمشتبه بهما هما القتيلان الوحيدان في التفجير.

وأدان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو -في تسجيل عبر الإنترنت عقب الهجوم- "العمل الإرهابي"، وقال إنه أمر قائد الشرطة بإجراء تحقيق شامل في الشبكات التي ينتمي لها الجناة واجتثاثها من جذورها.

وحث الرئيس المواطنين على التحلي بالهدوء، وقال إن بمقدور الجميع ممارسة العبادة "دون خوف".

وقال القس ويلهيموس تولاك لوسائل إعلام إندونيسية إن شخصا يُشتبه بأنه مهاجم حاول دخول الكنيسة على متن دراجة نارية، لكن أحد أفراد الأمن منعه.

وأظهرت لقطات كاميرا أمنية وقوع انفجار تسبب في لهب ودخان وحطام.

الجناة

وصرح الرئيس السابق للوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنسياد مباي بأن الجناة ينتمون على الأرجح إلى الجماعة المسؤولة عن تفجير في بلدة جولو بالفلبين عام 2020.

وأضاف "يريدون إظهار أنهم ما زالوا موجودين، ويستغلون ذلك للترويج لجماعتهم وتجنيد أعضاء جدد". وقال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت خليل قوماس -في بيان- "أيا كان الدافع، هذا العمل ليس مبررا في أي دين".

ووصف رئيس مجلس الكنائس الإندونيسي جومار جولتوم الهجوم بأنه "حادث وحشي" في ضوء احتفال المسيحيين بـ "أحد السعف"، وحث الناس على التحلي بالهدوء والوثوق بالسلطات.

وسبق أن أوضحت مديرية أمن ساوث سالاويزي الجنوبية -في بيان لها- أن شخصين حاولا الدخول عبر دراجة نارية إلى الكنيسة، وأن أحدهما فجّر نفسه عند الساعة 10:28 (02:28 بتوقيت غرينتش).