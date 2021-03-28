حادث قناة السويس.. ما حجم الضرر على التجارة العالمية؟ وهل يفيد المشاريع المنافسة؟

أتت حادثة قناة السويس في ظل ضغوط تعيشها شبكة التجارة العالمية جراء المصاعب الاقتصادية التي أنتجتها، وما تزال، جائحة فيروس كورونا.

ما تزال التقديرات والتقييمات تتوالى بشأن تداعيات استمرار أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس المصرية على حركة التجارة العالمية، حيث تتكدس المئات من سفن البضائع والنفط بانتظار عودة الملاحة إلى أحد أنشط ممرات التجارة البحرية في العالم، كما تثار تساؤلات عن آثار هذا الحادث على مستقبل قناة السويس، والممرات البحرية المنافسة.

ومن أبرز تداعيات استمرار توقف حركة الملاحة في قناة السويس تعطل حركة 321 سفينة داخل القناة، وهو ما يكبد الشركات الأوروبية خسائر فادحة جراء تأخر شحنات البضائع المستوردة من شرق آسيا، وأيضا خسائر المستهلكين الذين زادوا إقبالهم على الشراء الإلكتروني للسلع جراء تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

يقول كريس جورجس كبير محللي التجارة في شركة "إس آند بي غلوبال ماركت إنتلجنسي (S&P Global Market Intelligence) إن التداعيات قصيرة المدى لأزمة سفينة "إيفر غرين" الجانحة هي الانقطاعات المحتملة في وصول السلع الاستهلاكية للأسواق، وتضرر بعض القطاعات الصناعية من تأخر شحنات المواد والسلع التي تدخل في دورتها الإنتاجية.

وتأتي هذه الحادثة في ظل ضغوط تعيشها شبكة التجارة العالمية جراء المصاعب الاقتصادية التي أنتجتها -وما تزال- جائحة فيروس كورونا.

مصاعب للأوروبيين

وثمة مخاوف حاليا من أن يؤدي حادث قناة السويس إلى مفاقمة المصاعب اللوجستية بالنسبة لأوروبا، وذلك من حيث إلغاء رحلات سفن تجارية، ونقص للحاويات المتوفرة، وارتفاع أسعار الشحن البحري.

ويمر نحو 15% من حركة الشحن العالمية في قناة السويس، وقد زادت أسعار الشحن لناقلات المنتجات النفطية إلى المثلين تقريبا بعد جنوح السفينة.

ولتجاوز الأزمة الحالية، بدأت السفن التي كانت مقرر لها أن تصل إلى قناة السويس بتحويل وجهتها إلى مسار أطول (زيادة مدة الرحلات بنحو أسبوعين) وأكثر كلفة (تكاليف وقود إضافي) وذلك باتجاه رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب القارة الأفريقية، وذلك لتفادي الانتظار لأيام أخرى ريثما تحل أزمة السفينة الجانحة.

وأدت حادثة السفينة الجانحة إلى تعطل حركة العشرات من ناقلات النفط، والتي تحمل في مجموعها قرابة مليوني برميل يوميا، وقالت شركة "ريستاد إنرجي" للأبحاث إن أزمة سفينة الحاويات الجانحة قد ترجئ تسليم نحو مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، إذا استمر توقف الملاحة لأسبوعين.

سلاسل التوريد

وأعلنت الكثير من كبريات الشركات العالمية في أوروبا وأميركا وآسيا أن تأخر تسليم شحناتها العالقة، بسبب حادث السفينة، قد يؤدي لارتباك في السير العادي لعملية الاستيراد والتصدير، بل إن بعض الشركات مثل شركة كاتربيلر (Caterpillar) الأميركية لتصنيع المعدات قالت إنها تفكر في تسيير رحلات جوية لشحن بعض المنتجات، إذا اقتضت الضرورة، وذلك في ظل استمرار توقف حركة الملاحة بقناة السويس

ويقول خبراء إن نحو 45% من حجم البضائع في ميناء نيويورك ونيوجيرسي بالولايات المتحدة يمر عبر قناة السويس، وتقدر صحيفة "لويدز ليست" (lloydslist) البريطانية، المتخصصة في شؤون الشحن البحري، بأن ما يقارب 9 مليارات و600 مليون دولار من البضائع المعبأة في حاويات تمر عبر قناة السويس يوميا.

وقالت دراسة أجرتها شركة أليانز (Alianz) الألمانية للتأمين إن تعطل الملاحة بالقناة قد يكلف التجارة العالمية ما بين 6 و10 مليارات دولار أسبوعيا، وتتوقع شركة موديز للتصنيف الائتماني أن يكون قطاعا التصنيع وتوريد قطع غيار السيارات في أوروبا الأشد تضررا.

ورغم هذه المخاوف والخسائر، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في مؤتمر صحفي أمس، إنه لا يعتقد أن شركات النقل البحري ستتخلى عن استخدام القناة بسبب الحادث الحالي، مشددا على أن ما وقع يبقى حدثا استثنائيا، فالقناة عبرتها العام الماضي أكثر من 18 ألف سفينة دون حدوث أي مشاكل.

ممرات منافسة

وإلى جانب التداعيات القريبة والبعيدة للحادث على التجارة العالمية، فإن الحديث يطرح أيضا عن الآثار المحتملة على مستقبل قناة السويس، وجاذبيتها لشركات النقل البحري.

فقبل يومين، قال السفير الروسي المتجول نيكولاي كورتشونوف لوكالة إنترفاكس للأنباء "الحادث الذي وقع في قناة السويس سيجبر كل شخص على التفكير في الحاجة لتنويع طرق الملاحة البحرية، مع تنامي حجم النقل البحري".

وأضاف المسؤول الروسي أن تعطل الملاحة في قناة السويس يبرز أهمية تطوير الممر البحري عبر القطب الشمالي، الذي بات يمكن استخدامه بشكل متزايد بسبب التغير المناخي الذي أدى لذوبان المزيد من الجليد.

واستثمرت روسيا بكثافة في تطوير الممر البحري الشمالي، والذي يسمح للسفن بالوصول الى الموانئ الآسيوية بمدة أقل بـ 15 يوما، مقارنة بالطريق التقليدي عبر قناة السويس، وتخطط موسكو لاستخدام الممر لتصدير النفط والغاز الى الأسواق الخارجية، خاصة وأن معظم الممر بات خاليا من الجليد إلى حد كبير.

مشروع إقليمي

وإضافة إلى الممر الروسي، هناك منافسة لقناة السويس المصرية من مشروع إقليمي مجاور، ففي الربع الأخير من 2020، وقعت الإمارات إسرائيل اتفاقا يستهدف نقل نفط الخليج إلى أوروبا، وذلك عبر خط أنابيب يربط بين ميناءي إيلات على البحر الأحمر، وعسقلان على البحر المتوسط، والذي يمر معظمه حاليا عبر قناة السويس.

والخط أسسته إسرائيل في ستينيات القرن الماضي لنقل النفط الإيراني من البحر الأحمر إلى المتوسط، عقب تقييد مصر المرور في قناة السويس إثر العدوان الثلاثي (فرنسا وإسرائيل وبريطانيا عام 1956) لضمان إمدادات الطاقة.

ووفق مجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy) الأميركية، فإن حركة التجارة في قناة السويس مرشحة للتناقص بأكثر من 17% بموجب الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وقد حذر رئيس هيئة قناة السويس في أكثر من مناسبة من تداعيات تدشين أي مشروع مواز للنقل البحري على المصالح المصرية، وأوضح أن المشروع سيؤثر على عدد السفن التي تعبر القناة بنسبة تتراوح بين 12 و16%، لكنه لن يؤثر على عبور الحاويات.