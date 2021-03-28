فيما تتواصل محادثات وقف إطلاق النار.. اشتداد المعارك باليمن والسعودية تدمر 3 طائرات مسيرة وزورقين ملغمين للحوثيين

المبعوث الأميركي الخاص تيموثي ليندركينغ عاد إلى المنطقة يوم الخميس الماضي للترويج للمبادرة التي تشمل وقفا لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن

قال المركز الإعلامي للجيش اليمني في محور تعز إن 12 من مسلحي الحوثيين -على الأقل- قتلوا خلال مواجهات في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، وسط محادثات تقودها أطراف عديدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم بين جميع الأطراف.

وقال مصدر عسكري إن جنديا من الجيش قتل وأصيب 3 خلال المواجهات في جبال العودين والطوير والمطاحن، وفي جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز.

وفي مأرب، قالت مصادر عسكرية إن مواجهات اندلعت بين الجيش والحوثيين في جبهتي الكسارة والمشجح بمديرية صرواح.

وأوضحت المصادر أن طائرات التحالف السعودي الإماراتي استهدفت مواقع وآليات للحوثيين.

وفي محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، قال الجيش إنه تمكن من السيطرة على مواقع جديدة في مديرية برط العنان شمالي المحافظة.

حرب الطائرات المسيرة

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الدفاعات السعودية اعترضت طائرتين مسيرتين مفخختين كان قد تم إطلاقهما باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة وتمكنت من تدميرهما.

كما ذكرت وسائل إعلام سعودية أنه تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

وكشفت وسائل إعلام رسمية سعودية اليوم الأحد أن التحالف -الذي تقوده السعودية- دمر زورقين ملغمين كانت جماعة الحوثي تخطط لاستخدامهما في هجوم "وشيك" كان يفترض أن ينطلق من ميناء الحديدة على البحر الأحمر.

وواصل الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية بعدما عرضت الرياض في الأسبوع الماضي مبادرة جديدة للسلام.

وعاد المبعوث الأميركي الخاص تيموثي ليندركينغ إلى المنطقة يوم الخميس الماضي للترويج للمبادرة التي تشمل وقفا لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن.

ويريد الحوثيون أن يرفع التحالف الحصار البحري والجوي عن المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وتسبب الصراع المستمر في اليمن بأزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأكبر في العالم.