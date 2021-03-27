تواجه عقوبة السجن مدى الحياة.. مترجمة بالجيش الأميركي تعترف بإفشاء أسرار دفاعية لحزب الله

أفادت السلطات القضائية الأميركية اليوم السبت أن المترجمة التي عملت سابقا بالجيش الأميركي مريم تومسون، أقرت بالذنب في إحدى التهم الموجهة إليها بإفشاء أسرار دفاعية إلى مواطن من لبنان يشتبه في علاقته بـ "حزب الله" اللبناني.

وحسب وثيقة قضائية، فإن مريم طه تومسون (63 عاما) بدأت إرسال المعلومات بعد اغتيال القائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية مطلع 2020.

وبعد اعترافها بتهمة تسريب معلومات دفاعية وطنية لمساعدة حكومة أجنبية، تواجه تومسون عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، ومن المقرر النطق بالحكم في 23 يونيو/حزيران المقبل.

وعملت تومسون مترجمة متعاقدة مع الجيش الأميركي في محافظة أربيل العراقية، واكتشف المحققون أنها زادت نشاطاتها ذات الصلة بالمعلومات المصنفة، بعد تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) ذكرت مطلع الشهر الحالي -نقلا عن مصادر قضائية- أن المترجمة التي تقطن بولاية مينيسوتا أعطت لبنانيا ذا صلة بـ "حزب الله" أسماء مخبرين أجانب وتفاصيل المعلومات التي زودوا بها أجهزة الاستخبارات الأميركية.

وقد أعرب مسؤولون قانونيون ورجال مخابرات سابقون عن دهشتهم من السهولة التي تمكنت بها المتعاقدة من جمع تفاصيل ومعلومات حول المخبرين، وخاصة أن "إف بي آي" (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" (CIA) يحرصان على جعل الوصول لمعلومات من هذا النوع أمرا معقدا للغاية.