تاهوا في الجبال وقضوا نحبهم جراء الصقيع.. العثور على اللاجئين السوريين الأربعة شرق لبنان

الضحايا امرأتان وطفلان في السابعة والثامنة من العمر، فُقد أثرهم قبل 3 أيام

أعلنت السلطات اللبنانية مصرع 4 لاجئين سوريين جراء البرد القارس في منطقة جبلية شرق البلاد، خلال محاولتهم الوصول إلى الحدود بين البلدين.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني اللبناني عن فقدان أثر السوريين الأربعة، وهما امرأتان وطفلان في السابعة والثامنة من العمر، قبل 3 أيام.

وأشار إلى أنه تم العثور عليهم أمس الجمعة في منطقة "جرود" وتحديدا في "عيناتا-عيون أرغش"، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا عن الحدود السورية.

وقال محافظ منطقة بعلبك الهرمل بشير خضر -في تدوينة على تويتر- إن العثور عليهم تم "بعد جهود مضنية لفرق الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن"، مشيرا إلى أنهم "توفوا بسبب البرد القارس".

وأشار إلى أنه سيتم التحقيق مع لبناني كان برفقتهم، لتحديد ما إذا كانوا توفوا خلال ما يشتبه أنه عملية "لتهريبهم".

حوادث مماثلة

وكان السوريون الأربعة -وفق مصدر الدفاع المدني- "في طريقهم إلى سوريا"، وأوضح أنه "خلال الرحلة، بدأت العاصفة ونزل الأربعة من السيارة التي كانت تقلهم للمتابعة سيرا على الأقدام، وفُقد أثرهم من ذلك الحين".

ويتشارك لبنان وسوريا حدودا تمتد على طول 330 كيلومترا، تتضمن العديد من المعابر غير الرسمية.

وتكرر في السنوات الأخيرة وقوع حوادث مماثلة، ففي مطلع 2018 توفي 17 سوريا جراء البرد أثناء عبورهم من سوريا إلى لبنان بشكل غير شرعي.

وفي العام 2015، توفي رجل وطفل سوريان في عاصفة ثلجية ضربت لبنان وتسببت بمحاصرة خيم للاجئين السوريين في مناطق عدة.