البث الحي
أخبار|كوريا الشمالية

بعد تجاربها الصاروخية.. بيونغ يانغ تحذر بايدن ودعوات أوروبية لاجتماع بمجلس الأمن

ري بيونغ شول (وسط) أثناء إشرافه على عملية إطلاق الصاروخين (رويترز)
ري بيونغ شول (وسط) أثناء إشرافه على عملية إطلاق الصاروخين (رويترز)
27/3/2021

طلبت دول أوروبية عضوة في مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع لمناقشة التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، في حين قال مسؤول رفيع في بيونغ يانغ إن الرئيس الأميركي جو بايدن كشف عن "عدائية دفينة" تجاه بلاده.

وقال دبلوماسيون إن فرنسا وإستونيا وأيرلندا والنرويج وبريطانيا طلبت عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الثلاثاء المقبل بهذا الخصوص.

وبشكل منفصل، طلبت لجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة تركز على البرامج الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية من خبرائها التحقيق في إطلاق بيونغ يانغ صواريخ الخميس الماضي.

وتتألف هذه اللجنة من أعضاء من الدول الـ15 نفسها الأعضاء في مجلس الأمن، وقد أُبلغ الخبراء بالطلب أمس في أثناء اجتماع مغلق.

وأعلنت كوريا الشمالية الجمعة أن ما أطلقته في بحر اليابان الخميس كان "مقذوفا تكتيكيا موجها" جديدا.

ورأى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا أن الصاروخين "بالستيان"، وهي نوعية صواريخ يحظر على بيونغ يانغ تطويرها بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

وهذا هو التصعيد الأول لكوريا الشمالية منذ وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى سدة الرئاسة. وقد حذّر بايدن من أن بلاده "سترد على أي "تصعيد"، واصفا إطلاق الصاروخين بأنه "انتهاك" لقرارات مجلس الأمن.

أحد الصاروخين لدى إطلاقه (رويترز)

"تعدّ واستفزاز"

وردًّا على ذلك، وصف مسؤول رفيع في بيونغ يانغ تصريحات بايدن بأنها "تعدّ واستفزاز"، وفق ما ذكرت اليوم وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال ري بيونغ شول -الذي أشرف على عملية إطلاق الصاروخين- في بيان نقلته الوكالة، إن "تعليقات كهذه من قبل الرئيس الأميركي تعدّ تعدّيًا واضحا على حق دولتنا في الدفاع عن النفس واستفزازا لها".

وعبّر المسؤول عن أسفه لكشف بايدن عن "عدائيته الدفينة"، معربا عن ظنه أن "الإدارة الأميركية خطت بوضوح خطوتها الأولى بشكل خاطئ".

وأضاف "إذا واصلت الولايات المتحدة تعليقاتها الطائشة دون تفكير في النتائج، فيمكن عندئذ مواجهتها بشيء غير حسن"، محذّرا من أن كوريا الشمالية على أهبة الاستعداد لمواصلة تعزيز قوتها العسكرية.

وحققت بيونغ يانغ تقدما سريعا في قدراتها تحت قيادة كيم جونغ أون عبر اختبار صواريخ قادرة على الوصول إلى جميع أراضي الولايات المتحدة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

"باكوراو".. قرية صغيرة تقاوم شراسة العالم

(مواقع التواصل الإجتماعي)

"أنيلكا غير المفهوم".. العبقري الذي خذلته كرة القدم فانتصرت له السينما

epa03012695 (FILE) A file picture dated 19 October 2011 shows Chelsea's Nicolas Anelka in action during the UEFA Champions League soccer match against KRC Genk at Stamford Bridge Stadium in London, Britain. Nicolas Anelka has admitted he is resigned to leave Chelsea, as British media reports on 23 November 2011 stated that Anelka could be poised to join Chinese side Shanghai Shenhua as he will be allowed to leave the club in January 2012. EPA/KERIM OKTEN (وكالة الأنباء الأوروبية)

بيزنس إنسايدر: أميركا كان لديها خطة في الستينيات لشق قناة بديلة عن قناة السويس عبر إسرائيل باستخدام قنابل نووية

خريطة لقناة السويس الحالية في مصر، وتقريبا لخطط قناة عبر إسرائيل درستها الولايات المتحدة في الستينيات (خرائط غوغل/إنسايدر)

ميانمار.. أنباء عن سقوط أكثر من 50 قتيلا في احتجاجات اليوم السبت المناهضة للانقلاب العسكري

زعيم المجلس العسكري الجنرال مين أونغ هلينغ خلال العرض العسكري (رويترز)
الأكثر قراءة

لماذا لا ينبغي تجميد هذه الأطعمة في الثلاجة؟

كل الأطعمة ليست مناسبة لوضعها في الفريزر (مواقع التواصل)

توقعات بإغلاق قناة السويس لأسابيع.. أنباء عن موافقة مصر على عرض أميركي للمساعدة في تعويم السفينة الجانحة

مصادر بقناة السويس ذكرت أنه تقرر تعليق جهود تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة بالقناة (رويترز)

ملكة جمال تركيا السابقة ضمن أعلى هيئة تنفيذية في حزب العدالة والتنمية المحافظ.. من هي صاريباش؟

صاريباش (الثالثة من اليمين) بعد انتخابها لعضوية هيئة القرار والتنفيذ في حزب العدالة والتنمية الحاكم (مواقع التواصل)

بين إسرائيل وأميركا وروسيا.. من يمتلك أفضل منظومات الصواريخ الدفاعية في العالم؟