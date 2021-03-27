احتجاج ببيروت للمطالبة برحيل السلطة.. أكبر كتلة مسيحية تحذر الحريري من تهميش عون

يوم الاثنين لم يحقق الاجتماع الـ18 بين الحريري وعون أي نتائج ملموسة فيما يخص حلحلة أزمة تشكيل الحكومة، بل إن الطرفين تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن عرقلة هذا التشكيل.

حذر التيار الوطني الحر، أكبر كتلة مسيحية في لبنان، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري السبت من تهميش الرئيس ميشال عون وكتل نيابية أخرى في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، في حين تظاهر عشرات المحتجين اليوم قرب مقر الرئاسة في بيروت للمطالبة برحيل الطبقة الحاكمة، وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة.

وقال المجلس السياسي للتيار الحر، والذي يرأسه جبران باسيل، وهو صهر الرئيس عون، في بيان إنه يحذر من "خطورة المنحى الإقصائي الذي ينتهجه دولة الرئيس المكلف، في تعامله مع رئيس الجمهورية، ومع الكتل البرلمانية المعنية".

ويدور خلاف منذ أشهر بين الحريري وعون وتياره السياسي بشأن تشكيل الحكومة، إذ يقول الحريري إن التيار الوطني الحر يحاول إملاء من يشغل مقاعد مجلس الوزراء حتى يكون له حق النقض (الفيتو) على القرارات.

تيار المستقبل

ورد تيار المستقبل بزعامة الحريري على انتقادات التيار الحر، وقال في بيان إنه لا يفهم حقيقة أن باسيل يعتبر أن القرار السياسي للرئيس وكأنه "خاتما في إصبعه"، وقال تيار المستقبل إن أولويته ما زالت تشكيل حكومة من اختصاصيين لا ينتمون إلى أحزاب لوقف الانهيار المالي للبلاد.

وسعد الحريري مُكلف بتشكيل الحكومة منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب، لتعثر مهمته في تأليف حكومة في بلد تتصارع فيه قوى سياسية محلية ومصالح دول إقليمية وغربية.

ويريد الحريري تشكيل حكومة تكنوقراط، ويتهم عون بمحاولة الحصول لفريقه (التيار الوطني الحر وحلفاؤه وبينهم حزب الله) على "الثلث المعطل" وهو ما ينفيه رئيس الجمهورية.

و"الثلث المعطل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، مما يسمح له بالتحكم في قراراتها وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.

ويوم الاثنين، لم يحقق الاجتماع الـ18 بين الحريري وعون أي نتائج ملموسة فيما يخص حلحلة أزمة تشكيل الحكومة، بل إن الطرفين تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن عرقلة تشكيلها.

ويمر لبنان بأزمة سياسية ومالية عميقة تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

احتجاج جديد

وفي هذا السياق، تظاهر عشرات المحتجين اليوم في بيروت حيث انطلقوا عصرا في مسيرة من منطقة الشفروليه باتجاه القصر الرئاسي في بعبدا جنوبي العاصمة، وذلك للمطالبة برحيل الطبقة الحاكمة، وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة، كما رفع المحتجون هتافات تدعو إلى محاسبة الفاسدين، ومحاسبة المتورطين بانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أوائل أغسطس/آب الماضي.

ويرى المحتجون أن الرئيس عون هو أحد مكونات المنظومة الحاكمة، وطالبوه بالاستقالة، كما طالبوا بانتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج السلطة، وأبدوا عدم ثقتهم برئيس الوزراء المكلف الحريري لتشكيل حكومة.

وفرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا ومنعوا المتظاهرين من الاقتراب أكثر باتجاه القصر الرئاسي، دون أن تقع أي مواجهات.