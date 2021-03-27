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توقيع اتفاق تعاون إستراتيجي بين إيران والصين مدته 25 عاما

الوثيقة الشاملة للتعاون الإيراني الصيني تتضمن خارطة طريق متكاملة وذات أبعاد اقتصادية وسياسية

لقاء سابق بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الإيراني حسن روحاني في شنغهاي (رويترز)
لقاء سابق بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الإيراني حسن روحاني في شنغهاي (رويترز)
27/3/2021

توقِّع إيران والصين اليوم السبت اتفاقية تعاون تجاري وإستراتيجي مدتها 25 عاما، على ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده.

وأفاد خطيب زاده في تصريح للتلفزيون الرسمي أنّه سيتم توقيع "الوثيقة الشاملة للتعاون" اليوم خلال زيارة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي وصل مساء الجمعة إلى طهران، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن "خارطة طريق متكاملة وذات أبعاد اقتصادية وسياسية".

وأوضح أن الاتفاقية تركز على "الأبعاد الاقتصادية التي تعد المحور الأساس لها ومشاركة إيران في مشروع الحزام والطريق" وهي الخطة الصينية الضخمة لإقامة مشاريع بنى تحتية تعزز علاقات بكين التجارية مع آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن مشروع الاتفاقية يعود إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى طهران في يناير/كانون الثاني 2016، حين قرر مع الرئيس حسن روحاني تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتعهد البلدان في ذلك الحين في بيان مشترك بـ "إجراء مفاوضات لإيجاد اتفاق تعاون موسع لمدة 25 سنة" ينص على "تعاون واستثمارات متبادلة في مختلف المجالات، ولا سيما النقل والموانئ والطاقة والصناعة والخدمات".

وسيتم توقيع الاتفاقية ظهرا في (مبنى) الخارجية الإيرانية بين الوزير محمد جواد ظريف ونظيره الصيني.

المصدر : الفرنسية

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