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الحوثيون يجددون قصفهم لأرامكو والرياض تتعهد بحفظ أمن الطاقة العالمي وتتوعد المهاجمين

مصدر سعودي: الهجوم يؤثر على الملاحة البحرية ويعرض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى.

طائرات مسيرة بثت صورها جماعة الحوثي في وقت سابق (الجزيرة)
طائرات مسيرة بثت صورها جماعة الحوثي في وقت سابق (الجزيرة)
26/3/2021

أفاد متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي استهداف مقار شركة أرامكو ومواقع عسكرية سعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، في حين أكدت الرياض أنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف ما أسمتها بالاعتداءات.

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، استهداف مقار شركة أرامكو في رأس تنورة ورابغ وينبع وجيزان وقاعدة الملك عبد العزيز بالدمام، بـ12 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.

وأضاف المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن قواتهم ضربت مواقع عسكرية أخرى في نجران وعسير بـ6 طائرات مسيرة.

وحذر سريع من وصفها بقوى العدوان من عواقب استمرار الحرب والحصار على اليمنيين، مؤكدا جاهزية قواته لتنفيذ عمليات عسكرية قاسية خلال الفترة القادمة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن الصادرات البترولية وحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأضافت الوزارة "نتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مقدراتنا بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف الاعتداءات".

اعتداء تخريبي

وكان مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية قال إن محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان تعرضت لما وصفه باعتداء تخريبي بمقذوف، نتج عنه نشوب حريق في أحد خزانات المحطة، ولم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأكد المصدر إدانة السعودية للهجوم على المنشآت الحيوية، وقال إن الهجوم لا يستهدف المملكة فحسب؛ بل يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل.

وأضاف المصدر أن الهجوم يُؤثر على الملاحة البحرية، ويُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى.

وأفادت وسائل إعلام سعودية أنه تم اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة ملغمة أطلقها الحوثيون لاستهداف المدنيين في المملكة، من بينها خميس مشيط ونجران. كما ذكرت أن الحوثيين حاولوا استهداف جامعتي جازان ونجران.

وفي السياق، قال رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية ماجد التركي إن استمرار الحوثيين في قصف السعودية وفي التصعيد العسكري داخل اليمن هو جزء من مسار رسمته إيران لمصالحها الخاصة.

وأضاف في لقاء سابق مع الجزيرة، أن السعودية طرحت مبادرة للحل في اليمن؛ لكن تنفيذ تلك المبادرة مرتبط بقبول الحوثيين لها، ووقف هجماتهم في الداخل اليمني وضد السعودية.

في المقابل، قال الكاتب الصحفي حسين البخيتي في لقاء سابق مع الجزيرة، إنه إذا كانت السعودية تريد وقف هجمات الحوثيين ضد أراضيها، فعليها أن توقف غاراتها، وتنهي ما وصفه بحصارها لليمن.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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