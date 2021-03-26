بعد ظهور النتائج غير الرسمية أكدت أصوات قيادات الأحزاب اليمينية حتى المناوئة لنتنياهو لتؤكد رفضها التام أي سيناريو لتشكيل أي حكومة تعتمد على أصوات النواب العرب بالقائمة المشتركة والموحدة.

عمّقت نتائج انتخابات الكنيست الـ 24 أزمة تشكيل الحكومة في إسرائيل، وذلك رغم تعزيز معسكر اليمين الداعم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحصوله على 59 مقعدا دون أن ينجح في الحصول على 61 مقعدا تمكنه من تشكيل حكومته السادسة دون تقديم أي تنازلات.

وأظهرت المعطيات والنتائج الرسمية -التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية مساء الخميس، بعد الانتهاء من فرز 420 ألفا من المغلفات المضاعفة- فوز 13 قائمة انتخابية بعد فرز جميع الأصوات التي بلغت 4 ملايين و429 ألفا و518 من أصل 6 ملايين و578 ألفا و84 صاحب حق الاقتراع، وبلغت نسبة التصويت 67.4%.

ومقابل حصول معسكر نتنياهو على 59 مقعدا، حصل المعسكر المناوئ له -الذي يقوده يائير لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل" على 57 مقعدا، وحصلت القائمة العربية الموحدة ممثلة بالحركة الإسلامية الجنوبية برئاسة منصور عباس على 4 مقاعد.

ووفقا للنتائج الرسمية التي ستقدم إلى الرئيس رؤوفين ريفلين نهاية مارس/آذار الجاري حصل حزب الليكود على 30 مقعدا برئاسة نتنياهو، "هناك مستقبل" 17 مقعدا، والأحزاب الحريدية "شاس" 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد.

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وحصل حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس على 8 مقاعد، وحزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي 7 مقاعد، وحزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينت 7 مقاعد، وحزب "يسرائيل بيتنو" برئاسة أفيغدور ليبرمان 7 مقاعد، والمشتركة برئاسة أيمن عودة 6 مقاعد.

وحصل تحالف "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش على 6 مقاعد، و"أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر -الذي أنشق عن الليكود- 6 مقاعد، و"ميرتس" 6 مقاعد، والموحدة برئاسة منصور عباس 4 مقاعد.

لابيد يطمح في تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية (رويترز)

نتنياهو وخصومه

ومع حسم الصندوق، أتت أصوات قيادات الأحزاب اليمينية حتى تلك المناوئة لنتنياهو لتؤكد رفضها التام أي سيناريو لتشكيل أي حكومة تعتمد على أصوات النواب العرب بالقائمة المشتركة والقائمة الموحدة.

وشددت على رفضها دعم النواب العرب لأي حكومة حتى من الخارج أو بالامتناع عن التصويت، سواء حكومة برئاسة نتنياهو أو خصمه لابيد الذي سارع بالاتصال برئيس القائمة الموحدة وطالبه بعدم منح الثقة لحكومة نتنياهو، وكرر دعوته للنواب العرب التوصية عليه ودعم حكومة برئاسته.

وقد صعبت التصريحات الصادرة عن بينيت رئيس حزب "يمينا"، سموتريتش رئيس تحالف "الصهيونية الدينية"، على نتنياهو، احتمال تشكيل حكومة بدعم خارجي من القائمة الموحدة، في الوقت الذي رفض ساعر رئيس "أمل جديد" الدعوة إلى العودة لليكود والانضمام لحكومة نتنياهو المستقبلية.

ودعا رئيس "أمل جديد" إلى ضرورة استنفاد كل الإمكانيات لتشكيل حكومة يمين بدون نتنياهو، وجدد ليبرمان رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" مبادرته لتشريع قانون يمنع أي عضو كنيست متهم بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة مما يعني التوجه لانتخابات خامسة بحال شرع القانون، وبذلك تتم الإطاحة بنتنياهو.

وإلى جانب ذلك، أطلقت مبادرة من أحزاب معسكر المركز واليسار الصهيوني لاستبدال ياريف ليفين رئيس الكنيست عن حزب الليكود، الأمر الذي سيمنح الأغلبية لكتلة معارضي نتنياهو بشأن رئاسة الكنيست.

ووسط هذه التحديات التي تواجهه رغم تعزيز قوة معسكره، يبحث نتنياهو عن طوق نجاة يمكنه من تشكيل حكومته السادسة، محذرا من مغبة التوجه لانتخابات خامسة بعد 3 أشهر بحال لم تشكل حكومة مستقرة.

وأطلق نتنياهو تصريحات تشير إلى استعداده إلى انضمام أي حزب أو أي أعضاء كنيست من المعسكر المناوئ إلى حكومته، كما أعلن استعداده للتعاون مع القائمة الموحدة برلمانيا مقابل دعمها لحكومته من الخارج.

الموحدة أعلنت أنها ليست في جيب أحد لا اليمين ولا اليسار (الجزيرة نت)

عباس وحسم الموحدة

مع إعلان النتائج وتأكيد تخطي القائمة الموحدة نسبة الحسم وحصولها على 4 مقاعد، أكد رئيسها منصور عباس أن حزبه ليس في جيب أحد لا اليمين ولا معسكر اليسار، لافتا إلى أنه بعد الإعلان رسميا عن نتائج الانتخابات ستتضح أكثر الخارطة السياسية، وكل معسكر وحزب سيقيم أوضاعه ويجري حساباته بكل ما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة.

وشدد عباس على أن القائمة الموحدة ستعقد مشاورات داخل مؤسساتها ومجلس الشورى والمكتب السياسي لبحث ودراسة المستجدات والتطورات والعمل بحسب ما تراه مناسبا للمجتمع العربي الفلسطيني بالداخل، ومعالجة قضاياه الملحة لا سيما ملفات الأرض والمسكن والخرائط الهيكلية للبلدات العربية، ومكافحة العنف والجريمة والفقر والتشغيل والاعتراف بالقرى العربية مسلوبة الاعتراف بالنقب.

وأبدى رئيس القائمة الموحدة استعداده للدخول بمفاوضات مع نتنياهو أو خصمه لابيد بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن القائمة الموحدة يمكن أن تبحث تأييد من يوافق على مطالبها وشروطها وجوهر عملها السياسي بمعالجة القضايا العربية الملحة.

وأكد عباس رفض قائمته أي تشكيل حكومة يكون تحالف "الصهيونية الدينية"، برئاسة سموتريتش -الذي يضم حزب الكاهنيين الفاشي برئاسة إيتمار بن غفير، الداعمة لنتنياهو-طرفا فيها.

خيارات صعبة ومعقدة

وتعليقا على نتائج الانتخابات ومحاولة معسكر نتنياهو وخصمه لابيد استمالة القائمة الموحدة للحصول على دعمها لتشكيل الحكومة، أصدر رئيس الحركة الإسلامية الجنوبية الشيخ حماد أبو دعابس بيانا تلقت الجزيرة نت نسخة منه، جاء فيه️ "أن تكون القائمة الموحدة في طليعة الأحزاب العربية في الداخل، فذلك أمر مشرف يثير الاعتزاز".

ولكن ذلك في الوقت نفسه، يقول أبو دعابس "حمل ثقيل، ومسؤولية ضخمة، وبخاصة بعد أن أفرزت النتائج فشل كل من المعسكرين المتنافسين على الحكم، في حسم النتائج لصالحه، ووقوف القائمة الموحّدة في موقعها المستقل الذي يخولها لترجيح كفة أحد المعسكرين".

ويعتقد رئيس الحركة الإسلامية الجنوبية الممثلة بالكنيست ضمن القائمة الموحدة أن "المرحلة القادمة دقيقة جدا، واللعبة كبيرة وخطيرة، وغير مسبوقة في تاريخ المجتمع العربي" مشيرا إلى أن الخيارات صعبة ومعقدة.

وقال أبو دعابس "كل دهاة السياسة في إسرائيل عاجزون عن رؤية المخرج لأزمتهم السياسية، فأزمة القيادة في إسرائيل تتفاقم. لا نتنياهو قادر على الحسم، ولا الآخرون قادرون على إزاحته وإنتاج البديل المقنع له".

وخلص للقول "نحن لسنا مكلّفين بحل أزماتهم، ولكن إن استطعنا أن نفرض أجندة المجتمع العربي على المنظومة السياسية الإسرائيلية، فلن نتوانى، ولكن بعزة واقتدار وحفاظ على الثوابت".

أبو دعابس: نسعى لفرض أجندة المجتمع العربي على المنظومة السياسية الإسرائيلية (الجزيرة نت)

سطوة نتنياهو وهيمنة اليمين

وفي قراءة لنتائج انتخابات الكنيست الرابعة، يؤكد الباحث بالشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت أن نتائج الانتخابات أتت لتقطع الشك باليقين ولتكرس نتنياهو زعيما لمعسكر اليمين بلا منازع والذي يقود إسرائيل بلا منافس حقيقي، وذلك رغم محاكمته بتهم فساد وتداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية التي ترتب عنها حالة تشرذم اجتماعي بين العلمانيين وبين المتدينين.

ويعتقد الباحث أن نتائج آخر أربع جولات انتخابية تثبت أن هناك كتلة يمينية متجذرة تهيمن وتسيطر على المشهد السياسي الحزبي الإسرائيلي، بحيث إن هذه الكتلة الممثلة بنتنياهو لن تتفكك وستبقى تهيمن على المشهد السياسي سنوات طويلة حتى وإن تنحى أو اعتزل نتنياهو الحياة السياسة مستقبلا مهما كانت الأسباب.

وحيال ما أفرزته نتائج الانتخابات والمؤشرات المتراكمة التي تعكس بوضوح هيمنة اليمين الذي يقوده نتنياهو على المشهد السياسي الإسرائيلي، يرجح شلحت أن حظوظ نتنياهو حتى مع معسكر داعم يضم فقط 59 من أعضاء الكنيست، لتشكيل الحكومة المقبلة، أقوى من حظوظ خصومه.

حكومة خصوم نتنياهو والعرب

ويعتقد الباحث أن إسرائيل ستشهد تشكيل حكومة دون الذهاب إلى انتخابات خامسة، حيث قلل في حديثه للجزيرة نت من احتمال تشكيل نتنياهو حكومة تعتمد على دعم من الخارج للقائمة الموحدة، وذلك رغم إعلانه استعداده التعاون برلمانيا مع أي حزب بالكنيست، لافتا إلى أن نتنياهو سيفضل الرهان على انشقاق أو دعم من قبل بعض أعضاء الكنيست من المعسكر المناوئ له لتجنب سيناريو الذهاب لانتخابات خامسة.

وفي المقابل، يستبعد شلحت إمكانية نجاح خصوم نتنياهو والمعسكر المناوئ له في تشكيل حكومة برئاسة لابيد، وهي الحكومة التي ستكون بحاجة إلى دعم متواصل من قبل القائمة المشتركة والقائمة الموحدة.

وعزا ذلك لوجود معارضة داخل هذا المعسكر لإمكانية الاعتماد على العرب بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن مقترح الحصول على دعم نواب المشتركة والموحدة لا يحظى بدعم من قبل ليبرمان رغم الليونة التي يبديها بغية الإطاحة بنتنياهو، وأيضا ساعر الذي أعلن عن موقفه الرافض لدخول ائتلاف حكومي مع أحزاب عربية، بسبب ما يترتب عن هذه الخطوة من أثمان سياسية تقضي على طموحاته المستقبلية للوصول إلى كرسي رئاسة الوزراء.