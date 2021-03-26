السودان.. حميدتي يتهم سياسيين بتأجيج الصراع القبلي في البلاد

برزت في الشهرين الماضيين تكتلات قبلية لرموز سياسية من شمال وشرق ووسط السودان، تنتقد اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والجبهة الثورية

اتهم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) اليوم سياسيين -لم يسمهم- بتأجيج الصراع القبلي في البلاد، وقال إن "سياسيين يتذرعون بقبائلهم لتأجيج الصراع بالبلاد".

وأضاف حميدتي في خطاب جماهيري ألقاه في منطقة أم تكال بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، "لا نريد أن تصبح القبيلة شماعة للسياسيين، فكل سياسي يفتعل أزمة يلجأ ويحتمي بقبيلته، ولا بد من التصدي لذلك".

وتعهد المسؤول السوداني بالعمل من أجل تحقيق التحول الديمقراطي في البلاد، ونبذ العصبية والجهوية.

ويأتي اتهام حميدتي في ظل بروز تكتلات قبلية لرموز سياسية من شمال وشرق ووسط السودان في الشهرين الماضيين، تنتقد اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والجبهة الثورية (حركات مسلحة) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تكتل سياسي

ففي الشهر الماضي، أسهم رجل الأعمال السوداني أشرف سيد أحمد الكاردينال في تشكيل كيان سياسي للمطالبة بحقوق الشمال السوداني، ويضم مجلس شورى هذا التكتل السياسي 34 قبيلة، كما تحالف الكيان الجديد مع مكونات ذات طابع قبلي سياسي في شرق ووسط السودان.

وفي يوليو/تموز الماضي، حذر نائب رئيس مجلس السيادة من مخطط مدروس للاقتتال وأجندة داخلية لعرقلة السلام في بلاده، ووصف ما يحدث من نزاعات قبلية في البلاد بأنها مشاكل مصطنعة.

يشار إلى أن السودان يعيش عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في العام 2019 فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية.