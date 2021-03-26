الترشح في 2024 والهجرة والصين.. ماذا قال بايدن في أول مؤتمر صحفي بعد 65 يوما من تنصيبه

الرئيس الأميركي دافع بقوة عن سجل إدارته في التعامل مع أزمة المهاجرين العالقين على الحدود الجنوبية مع المكسيك، وتحدث عن رؤيته لآلية التعطيل التشريعي

بعد انتظار امتد لـ 65 يوما منذ وصوله للحكم، واجه الرئيس جو بايدن عددا من ممثلي الإعلام الأميركي في المؤتمر الصحفي الأول له.

وفي "القاعة الشرقية" -أكبر قاعات البيت الأبيض التي تبلغ مساحتها 264 مترا مربعا والتي تتسع لـ 300 ضيف- لم يتم السماح إلا لـ 25 صحفيا بحضور المؤتمر الصحفي الأول للرئيس جو بايدن، وقد استغرق 62 دقيقة فقط.

ودعا بايدن 10 صحفيين فقط لطرح أسئلة، وتخطى عن عمد بيتر دوسي، مراسل شبكة "فوكس" (FOX) الإخبارية، وتلعثم عدة مرات، وبدا كمن ينسى أحيانا طبيعة السؤال الموجه إليه.

وحمل الرئيس بايدن عدة بطاقات دوّن عليها عددا من النقاط الرئيسية التي تحدث بخصوصها، كما حمل بطاقة تتضمن أسماء وصور الصحفيين الحاضرين، كي يتمكن من النداء عليهم بالاسم لإلقاء الأسئلة، ورجع كثيرا لقراءة الملاحظات المعدة سلفا له في عدة نقاط خلال المؤتمر الصحفي.

أسئلة سهلة

دافع بايدن بقوة عن سجل إدارته في التعامل مع أزمة المهاجرين العالقين على الحدود الجنوبية مع المكسيك، وتحدث كذلك عن رؤيته لـ"آلية التعطيل التشريعي" المعروفة باسم (the filibuster)، كما تطرّق للقضايا الخارجية، وذكر أنه "لا يستطيع تصور وجود قوات أميركية في أفغانستان العام المقبل"، مع تعهده بألا "تصبح الصين الدولة الأولى في العالم ما دام في البيت الأبيض".

واعترف بايدن باعتزامه الترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، وتحدث عن أجندته المستقبلية، والسياسة الخارجية.

وسيطرت على المؤتمر الصحفي أزمة الهجرة على الحدود الجنوبية، واستمرار تدفق آلاف الأطفال القاصرين من دول أميركا الوسطى، مع غياب وجود آلية يتم بمقتضاها إيقاف هذه الهجرات.

وتحظر إدارة بايدن السماح للصحافة والإعلام بنقل ما يجري على الحدود الجنوبية، وخاصة داخل معسكرات تجميع واحتجاز هؤلاء الأطفال.

ولم يتعهد بايدن بالسماح للإعلام بالوصول لمراكز احتجاز هؤلاء الأطفال، وقال إنه لا يعرف متى سيتم تطبيق سياسته حتى يتم السماح بعدها للإعلام بالاطلاع على ما يجري!

وكرر بايدن -خلال مؤتمره الصحفي- إلقاء اللوم على الرئيس السابق دونالد ترامب وسياساته تجاه قضية الهجرة من خلال الحدود الجنوبية.

هجرة الأطفال

ونفى بايدن أن تكون لسياساته أي علاقة بطفرة تدفق الأطفال -سواء بدون والديهم أو معهم- على الحدود الجنوبية، نافيًا الادعاءات بأن الأهالي يرسلون أطفالهم في رحلة خطيرة معتقدين أن بايدن سيقبل أولئك الذين يصلون لحدود أميركا لأنه "رجل لطيف".

ولم يوضح رؤيته لمواجهة إستراتيجية الجمهوريين في استغلال "آلية التعطيل التشريعي" (the filibuster) لتعطيل سياساته، وخاصة المتعلقة بالهجرة أو إصلاح نظام التصويت.

وقال إننا "سننجز الكثير، وإذا كان علينا القيام بذلك في حال وجود جمود وفوضى نتيجة للتعطيل، فعلينا أن نتجاوز ما أتحدث عنه".

وجاءت تعليقات بايدن بمثابة تحذير بأنه قد يكون على استعداد لدعم التغييرات الرئيسية أو القضاء على آلية التعطيل التشريعي إذا لم يكن الجمهوريون على استعداد للحضور إلى طاولة المفاوضات بشأن حقوق التصويت والهجرة والسيطرة على الأسلحة النارية، وغيرها من البنود الرئيسية في جدول الأعمال.

تعقيب ترامب

إحدى الأسئلة العالقة التي خيّمت على مؤتمر بايدن الأول ارتبطت بما إذا كان الرئيس البالغ من العمر 78 عاما سيترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، ورد بايدن بأنه يعتزم السعي لولاية ثانية، وقال "نعم، إن خطتي هي الترشح لإعادة الانتخاب، وهذا هو ما أتوقعه". وتطرق بايدن للقدر، وقال إنني "أحترم القدر بشدة، ولن أكون قادرا بالتأكيد على التخطيط لشيء قبل 3 سنوات ونصف من ذلك".

وقال إنه يتوقع الترشح لإعادة انتخابه في 2024، وأنه لا يعلم من سيكون منافسه الجمهوري آنذاك، وأضاف -متهكما في حديثه عن سلفه دونالد ترامب- "يا إلهي، نعم أفتقده".

وظهر الرئيس السابق دونالد ترامب، من خلال حديث عبر الهاتف مع شبكة "فوكس" لينتقد ويفند ما جاء في المؤتمر الصحفي الأول لبايدن .

وعرضت المذيعة لورا إنغراهام لترامب مقطع فيديو لبايدن يبدو كأنه يتهم ترامب بترك الأطفال المهاجرين، ويقول فيه إنهم "يتضورون جوعا حتى الموت" على الجانب المكسيكي من الحدود، وسخر ترامب من أداء بايدن ومما اعتبره "أكاذيب لم تحدث في عهده"، وأشار إلى أن الصحفيين وجّهوا لبايدن أسئلة "سهلة وناعمة للغاية، ومع ذلك لم يكن باستطاعته الإجابة عنها".

وخلال المؤتمر الصحفي الأول لرئاسته، لم يُسأل جو بايدن عن القضية التي من المرجح أن تكون الأهم خلال سنوات حكمه، والتي سيتم الحكم من خلالها على نجاحه أو إخفاقه، وهي قضية فيروس "كوفيد-19″، فعلى مدى 62 دقيقة لم تذكر إلا خلال كلمة بايدن الافتتاحية القصيرة، ولم تذكر أيضا في أي من أسئلة الصحفيين للرئيس، ولم يتم التعرض لتداعيات الفيروس، سواء من حيث عدد الوفيات الذي يقترب من نصف مليون شخص، أو طريقة تلقي وتوزيع اللقاح، أو تداعيات الجائحة على الاقتصاد الأميركي.

واستغرب ترامب غياب أي سؤال عن فيروس "كوفيد-19″، وقال إن "الفضل يعود لي ولإدارتي في توفير اللقاحات للأميركيين بهذه السرعة".