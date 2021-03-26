التحالف يدمر مسيرة أطلقها الحوثيون والجماعة تتوعد بتصعيد هجماتها على السعودية

قالت وزارة الطاقة السعودية مساء أمس الخميس إن محطة لتوزيع منتجات بترولية في جازان تعرضت لهجوم بمقذوف مما أدى لنشوب حريق في أحد الخزانات

ذكر الإعلام الرسمي السعودي أن التحالف بقيادة الرياض دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة، فيما توعدت جماعة الحوثي بتنفيذ هجمات أقوى عقب استهدافها مواقع نفطية وعسكرية في السعودية.

وأوردت وكالة الأناضول أن التحالف بقيادة السعودية قال إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه محافظة خميس مشيط.

وأضاف التحالف أن الحوثيين -الذين وصفهم التحالف بالمليشيات الإرهابية- مستمرون بـ"محاولات استهداف المدنيين والمناطق المدنية".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال التحالف إنه دمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة نجران جنوبي السعودية.

من جهتهم، قال الحوثيون إنهم أطلقوا 18 طائرة مسيرة ملغومة و8 صواريخ باليستية على مواقع نفطية وعسكرية في السعودية، ومنها مقرات لشركة أرامكو النفطية في مناطق رأس تنورة ورابغ وينبغ وجازان، وقاعدة الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (شرق)، ومواقع عسكرية في نجران وعسير.

هجمات أقسى

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن الجماعة جاهزة لتنفيذ عمليات عسكرية "أشد وأقسى خلال الفترة المقبلة".

بيان عملية اليوم الوطني للصمود.. pic.twitter.com/Hq28tLERFD — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 26, 2021

بالمقابل، قالت وزارة الطاقة السعودية مساء أمس الخميس إن محطة لتوزيع منتجات بترولية في جازان تعرضت لهجوم بمقذوف، مما أدى لنشوب حريق في أحد الخزانات، دون أن يسفر ذلك عن ضحايا.

وقالت وزارة الدفاع السعودية اليوم إن المملكة ستتخذ خطوات رادعة لحماية صادرات النفط.

وذكر المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن تركي المالكي في بيان أن "هذه الاعتداءات جاءت لتؤكد رفض المليشيا الحوثية الإرهابية كافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية".

وكثف الحوثيون في الأسابيع الماضية إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدمير هذه الصواريخ والطائرات، واتهام للجماعة بأنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

ويضغط الحوثيون لرفع الحصار البحري والبري بالكامل عن المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وقد رد التحالف بضربات جوية على مواقع عسكرية لهم في مناطق مختلفة بالشمال اليمني.

المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية قال إن هجمات الحوثيين تؤكد رفضهم كافة الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية (رويترز)

المسار السياسي

وعلى الصعيد السياسي، أجرى مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث اليوم محادثات مع المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في سلطنة عمان، وحث الجماعة على الانخراط في وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق مع التحالف بقيادة السعودية التي تسيطر على المجال الجوي اليمني لإعادة فتح مطار صنعاء.

وقال مكتب غريفيث أيضا على حسابه في تويتر إن المبعوث الأممي بحث مع عبد السلام ضرورة التوصل إلى اتفاق لرفع القيود التي يفرضها التحالف على ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، وأن تستأنف الجماعة المباحثات السياسية مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وكانت الرياض أعلنت قبل بضعة أيام عن مبادرة سلام تشمل وقف إطلاق النار في سائر أنحاء اليمن الذي تدخل الحرب فيه عامها السابع.

بالمقابل، ألقى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أمس الخميس كلمة رفض فيها ما قال إنها محاولات من قبل السعودية والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لإقناع جماعته بمقايضة الملف الإنساني باتفاقيات عسكرية وسياسية.

وأضاف زعيم الحوثيين أن الطريق إلى السلام "واضح"، ويتطلب إيقاف العدوان وفك الحصار، وإنهاء ما سماه احتلال المحافظات اليمنية، حسب تعبيره.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية وبين الحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على محافظات -بينها العاصمة صنعاء- منذ سبتمبر/أيلول 2014.