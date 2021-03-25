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أخبار|قطر

وزير الخارجية القطري: لا مبادرة حتى الآن لبدء مفاوضات أميركية إيرانية في الدوحة

وزير الخارجية القطري: لا مصلحة لدول المنطقة في استمرار التوتر بين واشنطن وطهران (الجزيرة)
وزير الخارجية القطري: لا مصلحة لدول المنطقة في استمرار التوتر بين واشنطن وطهران (الجزيرة)
25/3/2021

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إنه لا توجد حاليا مبادرة مطروحة على الطاولة لجمع إيران والولايات المتحدة في الدوحة، لبدء مفاوضات بينهما حول الاتفاق النووي الإيراني.

وفي ختام زيارة له إلى العراق، قال وزير الخارجية القطري إن بلاده تعتقد أنه لا مصلحة لدول المنطقة في استمرار التوتر بين واشنطن وطهران.

وأكد الوزير القطري أن الدوحة في حوار مستمر مع إيران من أجل إيجاد بيئة إيجابية سواء للعودة للاتفاق النووي بين واشنطن وطهران أو لبدء حوار إقليمي بين جميع دول المنطقة لإنهاء التوتر.

وأضاف أن هناك تجاوبا إيجابيا من إيران تجاه الحوار الإقليمي لكن مسألة العودة للمفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي ما تزال غير جاهزة.

وكان وزير الخارجية القطري قد أجرى سلسلة مباحثات في بغداد وأربيل أمس الأربعاء، تناولت التعاون الثنائي وقضايا إقليمية.

وسلّم خلال زيارته رسالتين من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، تتضمنان دعوة رسمية لزيارة الدوحة.

المصدر : الجزيرة

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