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أخبار|روسيا

نذر أزمة تتصاعد.. موسكو تلوح بالرد على العقوبات الكندية وتندد بموقف الناتو

رئيس الوزراء الكندي: بوتين مسؤول عن فظاعات من كل الأنواع

ترودو (يمين) خلال لقاء سابق مع بوتين (رويترز-أرشيف)
ترودو (يمين) خلال لقاء سابق مع بوتين (رويترز-أرشيف)
25/3/2021

دعت موسكو -اليوم الخميس- الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) إلى الاهتمام بشؤونها الخاصة وحل مشاكلها، بدلا من انشغالها بروسيا، ولوحت بالرد على قرار كندا فرض عقوبات على روسيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن على دول الناتو التعامل مع مشاكلها التي تتطلب تدخلا عاجلا، مثل التطعيم ضد فيروس كورونا والأزمات وحقوق الإنسان.

جاء ذلك ردا على تصريحات الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ التي عبر فيها عن قلق الحلف مما وصفها بتصرفات روسيا العدوانية.

بدوره، أعلن الكرملين أن روسيا سترد على قرار كندا فرض ما سماها عقوبات غير قانونية على روسيا.

ولم يحدد الكرملين طبيعة هذا الرد على العقوبات التي اعتبرها غير قانونية والتي شملت 9 مسؤولين روس.

وكانت الخارجية الكندية أعلنت أن العقوبات فرضت ردا على ما سمته "الخرق الصارخ لحقوق الإنسان" في روسيا، وتقررت العقوبات بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (الأناضول-أرشيف)

"فظاعات من كل الأنواع"

وخلال حوار تلفزيوني أمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مسؤول عن فظاعات من كل الأنواع".

وترودو -الذي لم يعتد انتقاد القادة الأجانب في العلن- سُئل عن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة حين وصم نظيره الروسي بالقاتل.

وعند سؤاله إن كان يعتبر هو أيضا أن بوتين "قاتلا"، قال رئيس الوزراء الكندي إنه "لا يملك معلومات" تسمح له بتأكيد ذلك.

وتابع أن بوتين "ليس داعما ولا صديقا" لكندا، وختم بالتشديد على "ضرورة أن نظل واضحين وبعيدي نظر في طريقة تعاملنا معه".

وكانت كندا قد أعلنت قبل ساعات فرض عقوبات جديدة على 9 مسؤولين روس، احتجاجا على طريقة معاملة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وعاد نافالني (44 عاما) إلى روسيا في يناير/كانون الثاني الماضي بعد فترة علاج في ألمانيا تلت تعرضه إلى تسميم حُمّلت مسؤوليته إلى الرئيس الروسي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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