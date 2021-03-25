تسببت حروب أميركا بحجة مكافحة الإرهاب التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر بمقتل 800 ألف شخص، وتشريد 37 مليون آخرين، وكلفت دافعي الضرائب الأميركيين 6.4 تريليونات دولار.

مع حلول الذكرى الـ18 لغزو القوات الأميركية للعراق، ينبغي على الإدارة الأميركية والكونغرس أن يدركا أن المقاربة العسكرية لمكافحة الإرهاب قد باءت بالفشل، وأنه ينبغي البدء بتصحيح المسار بإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002.

وقد استندت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش في غزو العراق عام 2003 على ذلك التفويض الذي يسمح للرئيس بالدفاع عن الأمن القومي ضد التهديد الذي يشكله العراق، في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين الدولية.

في تقرير نشره موقع "ديفينس وان" الأميركي (Defense One)، تقول الكاتبة جوليا غليدهيل إن ذلك التفويض ما زال ساريا قانونيا إلى حد اليوم، وقد استخدمه أكثر من رئيس أميركي لاحقا لتبرير الأعمال العسكرية التي لا يوافق عليها الكونغرس.

وآخر تلك الحالات، ما قامت به إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حين أكدت أنها استندت إلى تفويض 2002 لتنفيذ عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في العراق في يناير/كانون الثاني 2020 بغارة جوية أودت بحياة 9 أشخاص آخرين.

هناك حراك في الكونغرس الأميركي من أجل إلغاء تفويض 2002 (رويترز)

الكونغرس يتحرك

وبغض النظر عمن يتولى منصب الرئيس، لا يزال تفويض 2002 عرضة للاستخدام بطرق غير مشروعة -وفقا للكاتبة- وهو ما جعل الكونغرس يتحرك في الآونة الأخيرة من أجل إلغائه.

وقد وعد النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مؤخرا بدعم مشروع القانون الذي قدمته النائبة باربرا لي لإلغاء التفويض خلال هذا الشهر.

وفي مجلس الشيوخ، قدم الديمقراطي تيم كين، والجمهوري تود يونغ، مشروع قانون لإلغاء التفويض بدعم من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين.

لكن بغض النظر عن تلك الجهود، تعتقد الكاتبة أن القضية المحورية تتعلق بجدوى النهج العسكري الذي اتبعته الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب منذ أحداث سبتمبر/أيلول 2001.

جانب من الانتشار العسكري الأميركي السابق في العراق بعد الغزو (الأوروبية)

حروب بلا جدوى

منذ عام 2001، شنت الولايات المتحدة حروبا وشاركت في معارك في 24 دولة على الأقل. ومن 2018 إلى 2020، انخرطت الولايات المتحدة في أنشطة لمكافحة الإرهاب في 85 دولة، أي ما يعادل 44% من دول العالم.

وحسب الكاتبة، فقد تسببت حروب مكافحة الإرهاب التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر في مقتل أكثر من 800 ألف شخص، من بينهم 335 ألف مدني. كما أدت إلى نزوح أكثر من 37 مليون شخص على الأقل في أفغانستان والعراق وسوريا وباكستان واليمن والصومال وليبيا والفلبين. وكلفت تلك الحروب دافعي الضرائب في الولايات المتحدة أكثر من 6.4 تريليونات دولار.

ورغم هذه الخسائر البشرية والتكاليف المالية الهائلة، لم تحقق سياسة التدخل العسكري من أجل مكافحة الإرهاب أهدافها الأساسية المعلنة المتمثلة في القضاء على التهديدات الإرهابية أو حتى الحد منها، وفقا للكاتبة.

في الواقع، ازدادت "الهجمات الإرهابية" السنوية في جميع أنحاء العالم 5 أضعاف منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وقد زاد عدد المنظمات و"الجماعات الإرهابية" المدرجة في قائمة وزارة الخارجية الأميركية أكثر من 100 منظمة منذ عام 2001.

وتعتقد الكاتبة أنه مع اتساع نطاق المغامرات العسكرية الأميركية، تنامت مشاعر الاستياء والسخط ضد الولايات المتحدة، وهو ما ساعد "الجماعات الإرهابية" على تجنيد المزيد من المقاتلين، حيث ازداد عدد المتطرفين 4 أضعاف عما كان عليه في 2001.

وتابعت الكاتبة أنه بات من الواضح أن العمليات العسكرية الأميركية المستمرة في جميع أنحاء العالم لم تؤد إلا إلى تفاقم التهديدات الإرهابية، ولم تنجح الإستراتيجية المكلفة ماديا في الحفاظ على سلامة الأميركيين.