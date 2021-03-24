نقاشات مجلس العموم البريطاني أثناء التصويت على انضمام بريطانيا لحلف بغداد تركزت حول تأثيره على مستقبل إسرائيل

في منتصف خمسينيات القرن الماضي، أُعلن عن تشكل "حلف بغداد" الذي ضمّ -إلى جانب بريطانيا- كلا من العراق وتركيا وباكستان وإيران، وذلك بهدف إيقاف المد السوفياتي إبان الحرب الباردة.

ويعد حلف بغداد واحدا من أسباب انقلاب 1958 الذي أطاح بالحكم الملكي في العراق، ليعلن عبد الكريم قاسم في 24 مارس/آذار 1959 انسحاب العراق من الحلف الذي لم يكمل عامه الرابع، وتغير اسمه إلى "الحلف المركزي".

نشأة الحلف

كانت بريطانيا تمتلك نفوذا في منطقة المشرق العربي، ومع بدء الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بقيادة أميركا والشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي، رأى الغرب وجوب بقاء الشرق الأوسط تحت الهيمنة والنفوذ، وهو نقطة الاتصال بين الشرق والغرب، فضلا عن كونه غنيا بالنفط والموارد، بحسب أستاذ تاريخ العراق السياسي المعاصر الدكتور مؤيد الونداوي.

وفي المقابل، ينوه الونداوي – في حديثه للجزيرة نت- بأن الشعوب العربية كانت تشهد حركة تحرر واستقلال للتخلص من الاستعمار، حيث طالبت مصر بتعديل معاهدة 1936 لصالحها على حساب بريطانيا، وكذلك فعل العراق في معاهدة 1930.

ويشير إلى أن التفكير كان في كيفية إقناع الدول العربية بالمشرق لتدخل في إطار شكل من أشكال الأحلاف مع الغرب، بهدف تطويق الاتحاد السوفياتي في الخط الممتد من أفغانستان إلى تركيا، لمنع انتشار الفكر الماركسي، والتصدي لأي هجمة روسية باتجاه العراق والخليج. لكن هذا المشروع لم يتحقق، بحسب الونداوي.

ويوضح أن مخاوف الغرب من تصاعد النشاط القومي والاستقلالي دفعهم إلى محاولة الحفاظ على البقاء في المنطقة من خلال مشاريع أميركية وبريطانية تحت غطاء توفير الدعم الاقتصادي والسياسي.

ويضيف أن الاتفاق الأمني بين تركيا وباكستان عام 1954، يعتبر نواة مشروع حلف بغداد، وسرعان ما دخل العراق وتركيا في حوار للتوصل إلى اتفاق مماثل.

الونداوي: الاتفاق الأمني بين تركيا وباكستان هو نواة مشروع حلف بغداد (مواقع التواصل)

حلف بغداد

ووافقت باكستان وإيران وتركيا والعراق وبريطانيا على أن تكون في حلف أمني جماعي بمراقبة أميركية، وانعقد الحلف في بغداد في جلسته الأولى، ولهذا سمي حلف بغداد، كما يفيد الونداوي.

وعن تفاصيل الاتفاق يقول أستاذ التاريخ إن انضمام بريطانيا تزامن مع نهاية معاهدة 1930 مع العراق في أبريل/نيسان 1954، ولكن أميركا رفضت الانضمام واكتفت بالدعم والمراقبة.

ويكشف عن مفاوضات كثيرة جرت مع مصر بزعامة جمال عبد الناصر لإقناعها بالانضمام، لكنها رفضت، وكان الغرب يدرك تماما أن مصر إذا وافقت فسيوافق العرب، وعندما تعنّت عبد الناصر ذهبوا لإقناع حلفائهم في بغداد.

وعلى الصعيد الشعبي العراقي، تقول أستاذة التاريخ الحديث المساعدة الدكتورة سوسن عادل ناجي، إن التوقيع على الحلف والمصادقة في مجلس الأمة العراقي قوبلا بالمعارضة الشعبية، وأصبح شعار سقوط حلف بغداد شعارا وطنيا للحفاظ على وحدة الصف العربي، فضلا عن أن الحلف تكتل من التكتلات المرتبطة بالغرب، وهذا يناقض سياسة الحياد التي تؤمن بها الحركة الوطنية العراقية.

جلود يرى أن دوافع العراق في الانضمام لحلف بغداد كانت مرتبطة بطبيعة التحالف مع بريطانيا (الجزيرة نت)

أهداف ونشاطات

ويرى رئيس قسم الدراسات السياسية والإستراتيجية في مركز الدراسات الإقليمية بجامعة الموصل الدكتور ميثاق خير الله جلود، أن من أهم أهداف ودوافع تشكيل حلف بغداد هو الوقوف بوجه المد الشيوعي، فضلا عن ربط أكبر عدد ممكن من الدول العربية بحلف شرق أوسطي يتجاوز المشاريع الوحدوية العربية.

ويضيف للجزيرة نت أن دوافع العراق في الانضمام إلى هذا الحلف كانت مرتبطة بطبيعة التحالف مع بريطانيا، فضلا عن رغبة العراق في الإفادة من هذا الحلف للحصول على الأسلحة.

ويبيّن جلود أن الحلف كان يتكون من أجهزة إدارية في مقدمتها المجلس الدائم للحلف ومقره بغداد، فضلا عن سكرتارية عامة مقرها بغداد أيضا، وعدة لجان أهمها: اللجنة العسكرية، واللجنة الاقتصادية، ولجنة الاتصالات، وتم الاتفاق على أن تكون قرارات الحلف بالإجماع.

وعلى المستوى العسكري، لم يقم الحلف بنشاطات عسكرية مشتركة سوى الزيارات ذات الطابع العسكري والتدريب وتوريد الأسلحة لدول الحلف، أما في المجال الاقتصادي فقد شكلت لجان فرعية تعنى بالقطاعات الاقتصادية إلا أن أعمالها لم تكن واضحة ومهمة، بحسب جلود.

ويرى أستاذ تاريخ العلاقات الدولية الدكتور موسى محمد طويرش أن الحلف لم يتمكن من أداء دوره المطلوب بشكل فعال بسبب عدم توافق بعض الأنظمة وخاصة العراق وإيران، كما أن المعارضة الإقليمية الشديدة دفعت لإيجاد معارضة داخلية في هذه الدول، كالنشاط القومي بقيادة مصر والنشاط الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفياتي.

الجميلي: نقاشات مجلس العموم البريطاني حول حلف بغداد تركزت على تأثيره على مستقبل إسرائيل (الجزيرة نت)

مستقبل إسرائيل

من جانبه، يبدي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر الدكتور سعد نصيف الجميلي استغرابه لكون أكثر نقاشات مجلس العموم البريطاني أثناء جلسة التصويت على انضمام بريطانيا إلى حلف بغداد، كانت تدور حول تأثير هذا الحلف على مستقبل إسرائيل في المنطقة، ولم تتطرق الجلسة إلى مواجهة الزحف السوفياتي إلا بإشارة بسيطة.

وحاول كل من العراق وبريطانيا والولايات المتحدة دفع الدول العربية لدخول الحلف، إلا أن هذه المحاولات لم تر النور، بل على العكس دفعت بعض الدول العربية للوقوف ضد من الحلف، ولا سيما مصر والسعودية، بحسب جلود.

وفي حديثه للجزيرة نت، يعزو طويرش أسباب رفض الدول العربية الانضمام إلى الحلف وبالخصوص مصر والسعودية، إلى التنافس على زعامة المنطقة، وعدائهم الشديد للنظام السياسي في العراق، وخاصة نوري السعيد الذي كان محور السياسة الدولية والإقليمية في المنطقة.

وينبه إلى أن هذا الحلف دعم العراق كقوة إقليمية، وهذا أثار غيرة وأحقاد بعض الأشقاء العرب، وبدؤوا افتعال المعوقات والعراقيل، وقد نجحت هذه النشاطات في إسقاط النظام الملكي في العراق عام 1958.

مظاهرة في بغداد تأييدا للانقلاب العسكري على النظام الملكي في العراق عام 1958 (غيتي-أرشيف)

تداعيات الحلف

أسهم حلف بغداد في تأجيج الصراع السياسي بين الدول العربية وتحريض كل دولة ضد الأخرى، بحسب الونداوي، كما شجع مصر وسوريا على التوحد تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، وفي المقابل اتفقت بغداد وعمّان على تشكيل الاتحاد العربي الذي فشل هو الآخر.

وعلى مستوى العراق، أدى الحلف إلى تباعد الرأي العام العراقي عن قيادته السياسية، خصوصا بعد العدوان الثلاثي على مصر، حيث انطلقت التظاهرات في العراق وكانت تطالب نوري السعيد بالانسحاب من حلف بغداد، ولكنه اكتفى بإعلان تعليق مشاركة بريطانيا في اجتماعات الحلف في محاولة لتهدئة الشارع العراقي، لافتا إلى أن هذه كانت إحدى أسباب نهاية النظام الملكي بالعراق.

عبد الكريم قاسم بعدما انقلب على النظام الملكي في العراق انسحب من حلف بغداد (غيتي-أرشيف)

انسحاب العراق

انسحب العراق من الحلف في 24 مارس/آذار 1959، حيث تبنى عبد الكريم قاسم سياسة محايدة وأقام علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي، وفق ما تحدثت به الدكتورة سوسن للجزيرة نت، والتي أشادت بتلك الصورة المضيئة التي عبّرت عن وعي الشعب وخاصة الشباب منه، لما خطط له من قبل الغرب بمحاولة اقحام العراق في حلف لا يقدم فائدة غير تكريس مصالح الغرب، واستطاع الشعب إفشاله.

ويرجع جلود سبب عدم انسحاب العراق من الحلف مباشرة بعد ثورة تموز عام 1958 لامتصاص نقمة الغرب وتركيا وإيران من الوضع الجديد، لكن بعد تثبيت دعائم الحكم انسحب العراق، ففُرّغ الحلف من محتواه الأساسي الذي شُكل من أجله، وهو تكوين حلف شرق أوسطي يضمّ أكبر عدد ممكن من الدول العربية.

بينما يشير الدكتور طارق محمد ذنون الطائي المتخصص في الإستراتيجية والعلاقات الدولية، إلى أنه بعد انسحاب العراق من الحلف، لم تعد التسمية تنطبق عليه، فضلا عن أن مقر الحلف لم يعد في بغداد، وتم نقله إلى تركيا، كما تم تغيير الاسم من حلف بغداد إلى منظمة المعاهدة المركزية.

وتحدث الطائي للجزيرة نت عن عقبات كبيرة واجهت الحلف منذ تأسيسه، حيث لم تحصل باكستان على مساندة الحلف في حربها مع الهند في كشمير، وفقدت تركيا المساعدات العسكرية الغربية بعد سيطرتها على قبرص الشمالية عام 1974، وأعقب ذلك سقوط نظام الشاه في إيران وتغيير التوجهات الفكرية فيها والابتعاد عن الغرب، وكل ما تقدم أدى إلى انتهاء الحلف في عام 1979.

بينما يوجز الجميلي للجزيرة نت أسباب انتكاسة حلف بغداد بالدعاية المصرية، وفشل انضمام الأردن إلى الحلف، وانحسار النفوذ البريطاني في المنطقة العربية.