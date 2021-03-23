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رصاصة تودع جسد جندي عراقي سابق بعد 37 عاما.. ما القصة؟

المريض يتمتع بصحة جيدة بعد نجاح العملية الجراحية (مواقع التواصل)
المريض يتمتع بصحة جيدة بعد نجاح العملية الجراحية (مواقع التواصل)
23/3/2021

نجح فريق طبي عراقي أمس الاثنين في استخراج رصاصة من جسم أحد الجنود الذي كان قد أصيب بها عام 1984 أثناء الحرب العراقية الإيرانية بعد عملية جراحية معقدة.

وقال المتحدث الإعلامي لدائرة صحة ميسان محمد قاسم الكناني إن الرصاصة كانت مستقرة في الجسم ولم تستخرج لقربها من الشريان الأورطي (الأبهر)، مما جعلها عملية معقدة وخطرة للفريق الطبي المؤلف من إخصائيين في جراحة الدماغ والحبل شوكي وجراحة الصدر والأوعية الدموية، مؤكدا أن المريض بصحة جيدة.

Posted by ‎دائرة صحة ميسان / شعبة الاعلام‎ on Monday, 22 March 2021

يشار إلى أن الحرب التي نشبت بين العراق وإيران في سبتمبر/أيلول 1980 وانتهت في أغسطس/آب 1988 تعد من أطول حروب القرن الـ20، وخلفت أكثر من مليون قتيل، وألحقت أضرارا بالغة باقتصاد البلدين.

المصدر : الصحافة العراقية

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