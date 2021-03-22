وكالات السفر تستطيع الحصول على وثائق تفيد بخلو الشخص من كورونا، من مستشفى حكومي، عن بعد ودون الفحص الطبي.

كشف موقع ميدل إيست آي (MIDDEL EAST EYE) البريطاني –في تحقيق نشره مؤخرا- أن وكالات السفر في البصرة (جنوبي العراق) تقوم بإصدار شهادات بالخلو من كورونا، للسماح بالسفر إلى الخارج.

وأوضح الموقع أن الحصول على هذه الشهادات في البصرة يتم من المستشفيات الحكومية، بتكلفة تبلغ 50 ألف دينار عراقي (35 دولارا).

وتحدث الموقع إلى العديد من المسافرين الذين قالوا إنهم لم يخضعوا للاختبار في المستشفى، لأنه يقع بعيدا عن منازلهم، أو أنهم لا يريدون المخاطرة بتعطيل سفرهم إذا ثبتت إصابتهم.

مسافرون يرتدون أقنعة للوقاية من كورونا في صالة أحد المطارات العراقية (الفرنسية)

بسبب المال

وللتغلب على هذا، يدفع المسافر لوكالات السفر ما بين 70 إلى 100 دولار، مقابل مستند مزيف يسجل نتيجة اختبار سلبية، تقول الشركات إنها صادرة عن المستشفى لهم.

وقال محمد أحمد (26 عاما) إنه لا يريد المخاطرة خسارة ثمن تذكرة الطائرة، "فإذا حجزت تذكرة ثم ظهرت نتيجة الاختبار إيجابية، فلن يقوموا برد المبلغ المدفوع".

وأضاف أنه عندما سافر في البداية كان يعتقد أن إجراءات السفر في المطار مشددة، لكن بعد السفر أكثر من مرة وجد أن السلطات العراقية لم تهتم بشهادة الفحص، حتى أنه سافر مرتين باستخدام الشهادة نفسها.

وأقرّ بأن ما فعله كان خطأ، مبررا ذلك بأنه عندما اكتشف أن إجراءات الدولة روتينية، وأن السلطات الصحية لا تهتم باختبار المسافرين، اختار الحصول على الشهادة من وكالات السفر للسهولة وتوفير الوقت والجهد.

مختبر طبي في أحد المستشفيات العراقية (الجزيرة)

مستشفى الزبير العام

وفي مستشفى الزبير العام الحكومي، قال أحد الموظفين إنه لا يتم إصدار أي مستند لأي شخص ما لم يأت المراجع بنفسه ويخضع للاختبار.

وأضاف الموظف -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- أن ادعاءات وكالات السفر بأن مستندات الفحص التي تصدرها حقيقية وأصلية، غير صحيحة، موضحا أن مستشفى الزبير هو الجهة الوحيدة المخولة بإجراء فحص كورونا في البصرة وإصدار شهادة بشأنه.

لكن العديد من وكالات السفر التي زارها الموقع أصرّت على أنها تستطيع الحصول على وثائق الاختبار السلبية من مستشفى الزبير عن بُعد. وقالت الوكالات إنها ترسل ببساطة نسخة من جواز سفر الراكب إلى شخص يعمل في مركز الفحص بالمستشفى، ويتم إرسال المستند المطلوب في غضون ساعات قليلة.

ويقول مراسل الموقع إنه عندما دخل إلى إحدى وكالات السفر في البصرة -وستبقى هويتها مجهولة لأسباب أمنية- وطلب نتيجة اختبار مزيفة، رجعت موظفة الاستقبال إلى رئيسها.

ثم اتصل المدير بالمراسل قائلا "احفظ رقمي على واتساب، وأرسل صور جوازات السفر للراغبين بالسفر، ثم سأصدر لك شهادات بالخلو من كورونا".

وقال مدير وكالة سفر أخرى -تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- إن شركته لديها جهات اتصال في المستشفى، تقوم بإجراء الترتيبات.

وقال: "إنهم يزودوننا بشهادات أصلية بالخلو من كورونا، تكلف الواحدة منها 50 دولارا، تماما مثل تلك التي يصدرونها للمسافرين الذين يحضرون شخصيا إلى مركز الاختبار"، مضيفا أن الترتيب يظل سرا.

الوعي والضمير

وأوضح التقرير أن وكالات السفر ليست كلها متورطة في الأمر، بل يصر بعضها على أن عملاءها يجب اختبارهم بالفعل، ويمكنهم تقديم الوثائق الأصلية.

ويقول أمير غازي مدير شركة أنور السندباد للسياحة في منطقة العباسية وسط البصرة، "فاقدوا الضمير الذين يمتلكون وكالات سفر ليست لديهم قيم ومبادئ وأخلاق وتتعارض أعمالهم مع الشريعة. إنهم يلعبون دورا سيئا في الصحة العامة من بعض النواحي، فهم يساعدون في انتشار الفيروس بين الركاب على متن الطائرات، من خلال إصدار وثائق فحص بشكل غير قانوني".

وألقى غازي باللوم على السلطات في عدم معالجة مسألة الاختبارات المزيفة، وإخراجها مركز الاختبار بعيدا من المدينة، مضيفا أن أحد الأسباب التي تجعل الناس لا يذهبون لإجراء اختبار حقيقي هو أنهم يخشون ثبوت الإصابة، فضلا عن نقص الوعي بضرورة إجراء الاختبار.

وأشار غازي إلى أن الادعاء بأن نتائج الاختبار المزورة لم يقدمها مستشفى الزبير هي على الأرجح خاطئة، "لأن الأوراق تحتوي على ختم حراري وختم عادي وباركود، ومن الصعب تزوير ذلك".

وتعليقا على الموضوع، قال القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور وائل حتاحت، إنه لم يكن على علم بمثل هذه الممارسة، على الرغم من علمه بأن الاختبارات المزيفة كانت موجودة في بلدان أخرى، مضيفا "أنا متأكد من أن وزارة الصحة العراقية تبذل قصارى جهدها للحد من مثل هذا السلوك. ومع ذلك، أود من وسائل الإعلام أن تدعم هذه الجهود من خلال نشر المزيد من الوعي".

وقال: "من المهم للذين يدفعون مقابل الحصول على شهادات مزورة بالخلو من كورونا، أن يعلموا أنهم يعرّضون حياتهم وحياة أحبائهم للخطر".

مراكز الاختبار

واقترح مدير مطار البصرة سمير يونس لتجنب الاحتيال في شهادات كورونا، إنشاء مركز اختبار في المطار، مشيرا إلى أن إدارة المطار عرضت على مديرية صحة البصرة قبل شهور ذلك، مؤكدة قدرتها على إجراء الاختبار للركاب داخل المطار مجانا أو بمبلغ بسيط، لمساعدة الناس على إجرائه بشكل أسهل، لكن هيئة الصحة في البصرة لم تستجب للعرض.

وشدد رئيس مديرية صحة البصرة الدكتور عباس خلف التميمي، على عدم إمكانية متابعة مثل هذه الخطة، قائلا إنه ليس من العملي إبقاء الركاب منتظرين داخل المطار حتى ظهور النتائج، كما أن جميع اختبارات التدفق السريع التي تعطي نتائج في غضون دقائق قليلة غير مقبولة.

تأكد وتحقق

وللتأكد من استمرار الموضوع تواصلت الجزيرة نت مع مدير مطار البصرة سمير يونس فأوضح أنه وبعد الحديث عن تزوير شهادات بالخلو من كورونا، تم تشكيل لجنة من قبل دائرة صحة البصرة للتحقق من الأمر، فأشارت إلى أنه تم كشف عدد من فحوصات مزورة لمسافرين وتم منعهم من السفر.

كما تم التواصل مع عدد من الشركات السياحية العاملة في البصرة للوقوف على الحقيقة، فتبين أن بعضها توقفت عن إصدار ورقة الفحص إلى المسافرين خوفا من الإجراءات الحكومية، فيما يواصل عدد ليس بقليل من الشركات السياحية بتزويد المسافر بورقة الفحص الصادرة من مستشفى الزبير في البصرة.

وتحتوي وثيقة الفحص على الختم الحراري، ولكن بحسب الإجراءات الحكومية الأخيرة يُزود المسافر أيضا بورقة "إيصال" تثبت أنه قام بإجراء الفحص داخل المستشفى، مع إرسال اسم المفحوص إلى المطار لإعلام المسؤولين فيه بأنه قام بالفحص الأصولي في المستشفى الحكومي.

وحاولت الجزيرة نت التواصل مع مدير صحة البصرة خلف التميمي لمعرفة الإجراءات الجديدة والرد على بعض الاستفسارات غير أنه لم يرد على اتصالاتنا.

كما تواصل مراسل الجزيرة نت مع أحد المسؤولين في مركز فحص كورونا في مستشفى الزبير، زاعما أنه من شركة سياحية يريد إصدار ورقة فحص لمسافريه، وقال المسؤول "نعم، نقوم بإصدار ورقة فحص رسمية صادرة من المركز الرسمي ونرسل أسماء المسافرين إلى المطار مقابل 75 ألف دينار عراقي (50 دولارا)، ولا يواجه المسافر أي عراقيل داخل المطار بالفحص الصادر من قبلها، فهو يشبه تماما ما نصدره لأي مسافر آخر".