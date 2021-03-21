بمشاركة بلجيكا وفرنسا واليابان.. البحرية الأميركية تبدأ مناورات واسعة في بحر العرب وخليج عمان

أعلنت البحرية الأميركية اليوم أنها بدأت مناورات بحرية واسعة، إلى جانب بلجيكا وفرنسا واليابان، في منطقة بحر العرب وخليج عمان.

وقال الأسطول الخامس الأميركي، في بيان، إن المناورات تهدف لحماية الأمن البحري وحرية الملاحة، إضافة إلى التصدي للهجمات الجوية والبحرية وفي أعماق البحار.

وتشارك في المناورات حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"، والسفينة الهجومية البرمائية الأميركية "يو إس إس ماكين آيلاند"، إضافة إلى فرقاطتين بلجيكية ويابانية، وطائرات استطلاع ومقاتلات فرنسية وأميركية.

وتأتي هذا المناورات في ظل تزايد التوترات بين إيران والولايات المتحدة إزاء موقف واشنطن من الملف النووي، وتحذيرات متبادلة من انزلاقها إلى تصعيد عسكري.