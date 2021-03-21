بمشاركة بلجيكا وفرنسا واليابان.. البحرية الأميركية تبدأ مناورات واسعة في بحر العرب وخليج عمان

أكدت مصادر أميركية إرسال قاذفتين إلى منطقة الخليج ضمن مهمة جديدة لردع طهران، في حين انطلقت المرحلة الثانية لمناورات التعبئة البحرية لقوات الحرس الثوري جنوبي إيران.
أعلنت البحرية الأميركية اليوم أنها بدأت مناورات بحرية واسعة، إلى جانب بلجيكا وفرنسا واليابان، في منطقة بحر العرب وخليج عمان.
وقال الأسطول الخامس الأميركي، في بيان، إن المناورات تهدف لحماية الأمن البحري وحرية الملاحة، إضافة إلى التصدي للهجمات الجوية والبحرية وفي أعماق البحار.
🇫🇷🇧🇪🇯🇵🇺🇸 #PartnerSHIPS
France, Belgium, Japan & U.S. forces are participating in Group Arabian Sea Warfare Exercise (GASWEX) 21 in the Arabian Sea & Gulf of Oman.#CLEMENCEAU_21 @MarineNationale @EtatMajorFR @jmsdf_pao_eng @TheBelgianNavy @USNavy @USSMakinIsland pic.twitter.com/otGNyThaHg
— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) March 21, 2021
وتشارك في المناورات حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"، والسفينة الهجومية البرمائية الأميركية "يو إس إس ماكين آيلاند"، إضافة إلى فرقاطتين بلجيكية ويابانية، وطائرات استطلاع ومقاتلات فرنسية وأميركية.
وتأتي هذا المناورات في ظل تزايد التوترات بين إيران والولايات المتحدة إزاء موقف واشنطن من الملف النووي، وتحذيرات متبادلة من انزلاقها إلى تصعيد عسكري.