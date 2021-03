بمشاركة بلجيكا وفرنسا واليابان.. البحرية الأميركية تبدأ مناورات واسعة في بحر العرب وخليج عمان

أعلنت البحرية الأميركية اليوم أنها بدأت مناورات بحرية واسعة، إلى جانب بلجيكا وفرنسا واليابان، في منطقة بحر العرب وخليج عمان.

وقال الأسطول الخامس الأميركي، في بيان، إن المناورات تهدف لحماية الأمن البحري وحرية الملاحة، إضافة إلى التصدي للهجمات الجوية والبحرية وفي أعماق البحار.

🇫🇷🇧🇪🇯🇵🇺🇸 #PartnerSHIPS

France, Belgium, Japan & U.S. forces are participating in Group Arabian Sea Warfare Exercise (GASWEX) 21 in the Arabian Sea & Gulf of Oman.#CLEMENCEAU_21 @MarineNationale @EtatMajorFR @jmsdf_pao_eng @TheBelgianNavy @USNavy @USSMakinIsland pic.twitter.com/otGNyThaHg

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) March 21, 2021