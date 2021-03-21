البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

بمشاركة بلجيكا وفرنسا واليابان.. البحرية الأميركية تبدأ مناورات واسعة في بحر العرب وخليج عمان

واشنطن قالت إن هذه المناورات تهدف لحماية الأمن البحري وحرية الملاحة (الجزيرة)
واشنطن قالت إن هذه المناورات تهدف لحماية الأمن البحري وحرية الملاحة (الجزيرة)
21/3/2021

أعلنت البحرية الأميركية اليوم أنها بدأت مناورات بحرية واسعة، إلى جانب بلجيكا وفرنسا واليابان، في منطقة بحر العرب وخليج عمان.

وقال الأسطول الخامس الأميركي، في بيان، إن المناورات تهدف لحماية الأمن البحري وحرية الملاحة، إضافة إلى التصدي للهجمات الجوية والبحرية وفي أعماق البحار.

وتشارك في المناورات حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"، والسفينة الهجومية البرمائية الأميركية "يو إس إس ماكين آيلاند"، إضافة إلى فرقاطتين بلجيكية ويابانية، وطائرات استطلاع ومقاتلات فرنسية وأميركية.

وتأتي هذا المناورات في ظل تزايد التوترات بين إيران والولايات المتحدة إزاء موقف واشنطن من الملف النووي، وتحذيرات متبادلة من انزلاقها إلى تصعيد عسكري.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

للمرة السادسة.. قاذفة "بي-52" الأميركية بالمنطقة ومتحدث عسكري إيراني يرد على مخطط إسرائيلي ويهدد بإبادة تل أبيب

هدد المتحدث باسم رئاسة الأركان الإيرانية بضرب مدينتي تل أبيب وحيفا و”تسويتهما بالأرض” ردا على هجوم إسرائيلي يستهدف بلاده. وقد أرسلت وزارة الدفاع الأميركية قاذفة بي-52 للمرة السادسة إلى المنطقة.

المزيد من أخبار

وكالة الأنباء الألمانية: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين على خلفية قمع أقلية الإيغور

واشنطن بوست: وصول بايدن إلى السلطة حوَّل الزخم بعيدا عن اليمين المتطرف العالمي

الصحيفة قالت إن صعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان ينذر بانجراف عالمي نحو الاستبداد اليميني (غيتي)

اليابان.. توجيه اتهام رسمي لأميركييْن بمساعدة كارلوس غصن على الفرار إلى لبنان

تايلور وابنه سُلّما إلى اليابان بعد رفض المحاكم الأميركية طلبهما البقاء في أميركا (رويترز)

سوريا.. قصف روسي بمنطقة خفض التصعيد والملايين يواجهون الجوع في مناطق النظام بسبب الفساد

الازدحام على المخابز الحكومية في حلب يكشف حجم الأزمة (الأناضول)
الأكثر قراءة

في الذكرى الـ17 لاستشهاده.. كيف تجرأت إسرائيل على اغتيال الشيخ أحمد ياسين؟

الشيخ أحمد ياسين من أهم رموز العمل الوطني الفلسطيني طوال القرن الماضي (مواقع التواصل الاجتماعي)

الصفدي: الاتفاقية لا تسمح للقوات الأميركية بالقتال في الأردن.. والعرموطي: تنتهك سيادة المملكة

طائرة أميركية تشارك في مناورات "الأسد المتأهب في الصحراء الأردنية" (وكالة الأنباء الأوروبية)

الاستخبارات الصينية.. كيف تُحول شعبا بأكمله إلى جواسيس؟

بوثائق مسربة وشهادات حصرية.. ما خفي أعظم يكشف أسرار العنف والجريمة المنظمة داخل الخط الأخضر

(الجزيرة)