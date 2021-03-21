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اعتقال إبراهيم الصميدعي يثير جدلا بالعراق.. عودة لتكميم الأفواه أم تطبيق للقانون؟

الصميدعي يظهر عبر وسائل الإعلام ويدلي بآراء وانتقادات، كما أعلن معارضته للحكومة (مواقع التواصل)
الصميدعي يظهر عبر وسائل الإعلام ويدلي بآراء وانتقادات، كما أعلن معارضته للحكومة (مواقع التواصل)
21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202105:26 PM (مكة المكرمة)

أثار اعتقال السلطات العراقية للمحامي والسياسي المستقل إبراهيم الصميدعي، من منزله في بغداد، جدلا واسعا في العراق. من جهته، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس توضيحا بشأن توقيف الصميدعي.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا، أمس، قال فيه إن "توقيف السيد إبراهيم الصميدعي جاء على أثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة (لا يليق ذكرها) تخرج عن حدود حرية التعبير عن الرأي المكفول دستوريا، وذلك لقاء مبالغ مالية تدفع له".

وأضاف "بأنه سوف يُعرض على المحكمة المختصة بعد انتهاء العطلة الرسمية للتحقيق معه وتقرير مصيره على ضوء ذلك بإجراءات أصولية وقانونية"

واعتبرت شخصيات عراقية أن اعتقال الصميدعي ينذر بسياسة تكميم أفواه ستعتمدها السلطة في البلاد.

ونشرت الصفحة الرسمية على فيسبوك للصميدعي، وثيقة مذكرة قبض وفقا للمادة 226 من قانون العقوبات العراقي وبتهمة إهانة السلطات العامة.

وتنص المادة التي تعود لسنة 1969 على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية".

وتصدر وسم "إبراهيم الصميدعي" مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعد اعتقاله، وانتقد عراقيون صدور أمر قضائي على الصميدعي بتهمة إهانة السلطات، واعتبروا ذلك محاولة لخلق نظام دكتاتوري في العراق.

وقال رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، عبر حسابه على تويتر، إن اعتماد نظام ما بعد 2003 "الديمقراطي" على قانون شرعه حزب البعث لحماية سلطته من أي انتقاد، يعد طامة كُبرى.

وأشار سعدون إلى أنه لم يعد هُناك ما يرجح كفة النظام الحالي على سلفه، سوى الصورة فقط، وإن اعتقال الصميدعي، وفق ما ذُكر بمذكرة القبض، لا يُمكن إلا أن يوصف بـ"الترهيب".

وعلق وزير التخطيط العراقي السابق، سلمان الجميلي، على اعتقال الصميدعي، بالقول إن القمع الفكري وسياسة تكميم الأفواه مؤشر خطير على تراجع حرية التعبير عن الرأي، والسياسي الذي يضيق ذرعا من كلمة أو انتقاد عليه أن يتنحى ولا يتصدى للمسؤولية.

وعلق الباحث في الشأن العراقي الدكتور يحيى الكبيسي على اعتقال الصميدعي مغردا على تويتر، بالقول إن وضع "حرية التعبير على المحك"، مضيفا أنه بات واضحا أن الطبقة السياسية في العراق تهوى التطبيل والمطبلين، وتضيق ذرعا بمن يفضحها ويعريها ويكشفها على حقيقتها أمام الجمهور.

وكتب المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الكوفة، إياد العنبر، على صفحته في تويتر ما نصه "وفق هذه التهمة، سيكون كل عراقي مطلوبا للقضاء وفقا لانتقائية ومزاجية من يمسك السلطة. ولا يبقى إلا المداحين ولواحيق الحكومة، يريدون منا أن نهتف ليلا ونهارا".

والصميدعي، وهو محلل سياسي ومحام، يظهر منذ سنوات عبر وسائل الإعلام ويدلي بآراء وانتقادات، وأعلن معارضته لحكومة مصطفى الكاظمي، ودائما ما يهاجمها في وسائل الإعلام.

وخلال الأعوام الأخيرة شهد العراق تصفية لشخصيات سياسية وصحفية، وكان أبرزها قتل المحلل الأمني والسياسي العراقي هشام الهاشمي في بغداد في يوليو/تموز الماضي، وهو المعروف بانتقاده للفساد والأحزاب السياسية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات + وكالة سند

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