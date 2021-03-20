تأسست وزارة الداخلية الأميركية عام 1849 وكانت وزارة تُسمى وزارة "كل شيء آخر" (Everything else) بسبب نقل صلاحيات مختلفة إليها لا تناسب أيا من الوزارات الأخرى، مثل المكتب العام للأراضي، وإدارة شؤون السكان الأصليين، وإدارة الغابات، وإدارة الموارد الطبيعية.

ترتبط وزارات الداخلية في ذهن المواطنين العرب بذاكرة جمعية وخبرة مجتمعية لا تختلف كثيرا من دولة عربية لأخرى، ويجمع بينها -في مجملها- إرث يرتبط بالدولة البوليسية، وكونها أداة السلطة الحاكمة في السيطرة على المجتمع وعلى المواطنين، وفي بعض الحالات تكون وسيلة لإظهار اليد الغليظة للدولة من خلال تعذيب وإرهاب المواطنين.

ويختلف الوضع كليا في وزارة الداخلية الأميركية التي لا يسمع عنها أو بها الكثير من غير الأميركيين.

فمعظم مهام واختصاصات وزارات الداخلية العربية التقليدية تتوزع على بعض وحدات وزارة العدل الأميركية، بما فيها مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI)، وتذهب بعض الاختصاصات المتعلقة بالجنسية والهجرة والقضايا الأمنية إلى وزارة الأمن الداخلي، في حين تشرف وزارة الخارجية على شؤون إصدار جوازات السفر، وتتكفل كل ولاية بترخيص سير المركبات وإصدار رخص القيادة.

وزيرة داخلية من السكان الأصليين

في 16 مارس/آذار 2021 أدت السيدة ديب هالاند اليمين الدستورية، لتكون أول أميركية من السكان الأصليين الهنود الحمر تصل لمنصب وزير في الحكومة الفدرالية، وصادق على تعيينها مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتا، لتبدأ رحلتها في لعب دور حاسم في الجهود الطموحة لإدارة الرئيس جو بايدن لمكافحة تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

جاء اختيار وزيرة من سكان أميركا الأصليين (تبلغ نسبتهم 1.3% من السكان أو 4.3 ملايين شخصا) في إطار رغبة الرئيس جو بايدن في تشكيل وزارة تعكس التنوع العرقي واللغوي والإثني الذي يميز الولايات المتحدة.

وستشرف هالاند ضمن مهامها الوزارية على إدارة الأراضي الفدرالية، وعلى احترام معاهدات الحكومة مع قبائل السكان الأصليين الذين انتزعت منهم هذه الأراضي على مدار التاريخ الأميركي.

تجمع في واشنطن يطالب إدارة بايدن باتخاذ إجراءات جريئة بشأن قضايا تغير المناخ وعدم المساواة الاقتصادية (الفرنسية)

اختيار رمزي وتاريخي

ويمثل اختيار هالاند مكسبا للحكومات القبلية للسكان الأصليين والجماعات البيئية وبعض المشرعين التقدميين الذين كانوا يضغطون من أجل أن تذهب وزارة الداخلية لأحد أبناء سكان البلاد الأصليين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصنع فيها هالاند التاريخ، ففي عام 2018 أصبحت واحدة من أول امرأتين من السكان الأصليين ينجحان في دخول مجلس النواب، جنبا إلى جنب مع النائبة شاريس ديفيدز من ولاية كانساس.

وعلى مدار التاريخ الأميركي اُستخدمت وزارة الداخلية أداةً للقمع ضد قبائل السكان الأصليين في الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى إدارة الأراضي العامة المملوكة للحكومة الفدرالية، فإن الوزارة مسؤولة أيضا عن العلاقات بين الحكومة وقادة القبائل.

وللمرة الأولى في التاريخ الأميركي ستجلس سيدة من أبناء السكان الأصليين في مقعد الحكومة الفدرالية يقابلها زعماء قبائل السكان الأصليين، حيث يعود لوزارة الداخلية مهمة إدارة مسؤوليات الحكومة الاتحادية تجاه القبائل المعترف بها اتحاديا في الولايات المتحدة ويبلغ عددها 574 قبيلة.

اختصاصات الداخلية الأميركية

تأسست وزارة الداخلية الأميركية عام 1849، وكان وزير الداخلية الأول توماس يوينغ، وعلى مدار العقود اللاحقة كانت الوزارة تُسمى وزارة "كل شيء آخر" (Everything else) بسبب نقل صلاحيات مختلفة إليها لا تناسب أيا من الوزارات الأخرى مثل المكتب العام للأراضي، وإدارة شؤون السكان الأصليين، وإدارة الغابات، وإدارة الموارد الطبيعية.

وتدير الوزارة وتشرف على 507 ملايين فدان من الأراضي السطحية، أو حوالي خُمس الأراضي في الولايات المتحدة، إضافة إلى 1.7 مليار فدان يمتد على طول السواحل الأميركية.

وتدير الوزارة 476 سدا و348 خزانا للمياه من خلال مكتب استصلاح الأراضي، و410 حديقة ومتنزها وطنيا ومعلما تاريخيا والشواطئ البحرية، و544 محمية فدرالية للحياة البرية من خلال دائرة الأسماك والحياة البرية. كما يشرف موظفو الوزارة -البالغ عددهم ما يقرب من 70 ألف شخص- على حماية المواقع المهمة بيولوجيا وثقافيا، وتشرف كذلك على تنمية الموارد الطبيعية.

ومن المتوقع أن تتخذ إدارة بايدن في التعامل مع الموارد الطبيعية نهجا مختلفا كثيرا عن نهج الرئيس السابق دونالد ترامب الذي دافع عن تطوير التنقيب عن النفط والغاز وتجاهل الحسابات البيئية، وتعهد بايدن بتحويل بلاده بعيدا عن الوقود الأحفوري المسبب لتغير المناخ نحو مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

تغيرات المناخ

وفي مقابلة مع الإذاعة الوطنية أكدت هالاند أن تغيير المناخ والاهتمام بالبيئة سيكون على رأس أولوياتها.

ويمكن أن يكون للتحول في أولويات وزارة الداخلية الأميركية آثار كبيرة على تغير المناخ العالمي وعلى إسهام الولايات المتحدة الكبيرة فيه. ووفقا للمسح الجيولوجي الأميركي فإن حوالي ربع جميع انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة تأتي من الوقود الأحفوري المستخرج في الأراضي الفدرالية، ويشمل ذلك الانبعاثات من الحفر ونقل وتكرير ذلك الوقود الأحفوري قبل حرقه.

ديب هالاند: أزمة المناخ هي "التحدي الأهم الذي تواجهه حياتنا" (الفرنسية)

ويقول المدافعون عن البيئة إن خبرة هالاند -بوصفها نائبة في ولاية نيو مكسيكو التي تعتمد على الوقود الأحفوري، وبوصفها رئيسة سابقة للحزب الديمقراطي في الولاية- تتركها في وضع جيد يسمح لها بالنجاح في هذا التحول، فولايتها لديها واحدة من أكثر الخطط المناخية جرأة في البلاد.

وخلال فترة خدمة هالاند في عضوية الكونغرس كانت ناقدة متكررة لبرنامج إدارة ترامب لإلغاء القيود التنظيمية على تطوير الوقود الأحفوري في الأراضي العامة، وكانت تعارض التكسير الصخري، كما كانت من أوائل المشرعين الذين دعموا الاتفاق الأخضر الجديد الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة تغير المناخ وعدم المساواة الاقتصادية.

وقد وصفت هالاند أزمة المناخ بأنها "التحدي الأهم الذي تواجهه حياتنا"، وستلعب -بصفتها وزيرة للداخلية- دورا رئيسيا في جهود إدارة بايدن للتصدي لتلك الأزمة، وقد تعهد بايدن بجعل أميركا خالية من الكربون بحلول عام 2050، وهو جهد يتطلب تغييرات هائلة في قطاعات الصناعة والنقل والكهرباء.