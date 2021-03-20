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في عيد النوروز.. خامنئي: ضغوط واشنطن على إيران فشلت في دفعها للاستسلام

روحاني قال إن أعداء إيران مجبرون على العودة إلى مسار الحوار والتعامل مع الشعب الإيراني

خامنئي قال إن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يعترفون صراحة بفشل سياسة العقوبات (رويترز)
خامنئي قال إن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يعترفون صراحة بفشل سياسة العقوبات (رويترز)
20/3/2021

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن سياسة الضغوط القصوى التي انتهجتها الولايات المتحدة ضد طهران فشلت في دفع الإيرانيين للاستسلام معتبرا ذلك إنجازا كبيرا، ومن جانبه أكد الرئيس حسن روحاني أنه لا يمكن التعامل مع بلاده بمنطق الإجبار.

وفي كلمة نقلها التلفزيون في بث مباشر اليوم السبت، أوضح خامنئي أن واشنطن وحلفاءها في أوروبا يعترفون صراحة بفشل سياسة العقوبات، وأنهم باتوا اليوم يطالبون بالحوار والتفاوض.

وأضاف خامنئي أن العام الإيراني الجديد هو عام "الإنتاج والدعم وإزالة الموانع" وقال "هناك أرضية جيدة لطفرة في الإنتاج" موضحا أن الحكومة بحاجة إلى التخلص من أي عقبات قانونية أمام الإنتاج والنمو.

وقد أطلق الجيش الإيراني تحية بالبنادق في ساحة آزادي بطهران احتفالا بعيد النوروز الذي يعد احتفالا قديما وأهم تاريخ في التقويم الإيراني. ويتم الاحتفال به أيضا في أفغانستان والمناطق الكردية في العراق وتركيا وسوريا وفي أنحاء آسيا الوسطى.

وقال خامنئي إن عام 1400 الجديد "مهم وحساس" بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة في يونيو/حزيران.

لا إجبار

بدوره قال رئيس الجمهورية إن أعداء إيران مجبرون على العودة إلى مسار الحوار، والتعامل مع الشعب الإيراني. وفي كلمة له بمناسبة عيد النوروز، أكد روحاني أنه لا يمكن التعامل مع بلاده بمنطق القوة والإجبار.

وأضاف أنه يأمل أن يشهد العام الجديد نهاية العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد التخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى العالمية.

وقال الرئيس "سوف نتغلب على العقوبات، أنا متفائل أكثر مما كنت عليه قبل 8 سنوات" في إشارة إلى الوقت الذي انُتخب فيه لفترة رئاسية أولى.

ولن يتسنى لروحاني الترشح لفترة رئاسية ثالثة، ولم يتم الانتهاء بعد من قائمة المرشحين.

المصدر : وكالات

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