مستشار الرئيس الأفغاني اتهم طالبان بزيادة عملياتها ضد القوات الأفغانية منذ توقيع اتفاق الدوحة قبل أكثر من عام بنسبة 24%

قال حمد الله محب مستشار الأمن القومي الأفغاني إن الولايات المتحدة لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن موعد انسحاب قواتها من البلاد، ومن جانبها تتمسك حركة طالبان بانسحاب هذه القوات في مايو/أيار المقبل وفق اتفاق الدوحة.

وأوضح المستشار -في مؤتمر صحفي مشترك في كابل- أن قرار الانسحاب العسكري الأميركي تجري دراسته بناء على المعطيات والتطورات الميدانية على الأرض، وأضاف "الأميركيون لم يصلوا حتى الآن إلى النتيجة، فوفق اتفاق الدوحة موعد الانسحاب يعتمد على أمور يجب تحقيقها قبيل الانسحاب، ونحن نرى أن معظمها لم يتحقق حتى الآن. الأميركيون يقومون بتقييم الوضع، وهذا يخصهم نحن لسنا جزءا منه".

واتهم محب طالبان بزيادة عملياتها ضد القوات الحكومية، إذ زادت هجماتها منذ توقيع اتفاق الدوحة في فبراير/شباط 2020 بنسبة 24%، داعيا الحركة إلى الدخول في وقف إطلاق نار.

وجدد مستشار الرئيس ترحيب الحكومة بالبيان الصادر عن اجتماع موسكو، واعتبره خطوة مهمة للوصول للمصالحة.

وقد انضمت روسيا والصين وباكستان إلى الولايات المتحدة في دعوة الأطراف الأفغانية المتحاربة للتوصل إلى وقف فوري للنار، خلال محادثات بموسكو أظهرت عزم واشنطن الحصول على تأييد من القوى الإقليمية لخططها.

ودعا بيان مشترك صدر بعد محادثات موسكو، أول أمس الخميس طرفي، الصراع الأفغاني إلى الحد من العنف، ودعا طالبان إلى الإحجام عن إعلان بدء هجوم في الربيع وفي الصيف. وأضاف أن الدول الأربع ملتزمة بحشد الدعم السياسي والاقتصادي لأفغانستان فور التوصل لتسوية سلمية.

موقف طالبان

في المقابل، أكد المتحدث باسم طالبان محمد نعيم أن الحركة تتمسك بانسحاب القوات الأميركية في مايو/أيار المقبل، وفق اتفاق الدوحة. وشدد، في تصريح للجزيرة، على أن طالبان مستعدة لمواصلة التفاوض بهدف تجاوز الخلافات.

ومن جانب آخر توعدت طالبان أمس أميركا باتخاذ رد فعل حال التأخر بسحب قواتها من أفغانستان بعد الأول من مايو/أيار المقبل، ولم توضح الحركة طبيعة رد الفعل الذي تحدثت عنه.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال الأربعاء الماضي -في حديث لشبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC NEWS) الأميركية- إن سحب قواته من أفغانستان، بالموعد النهائي مطلع مايو/أيار القادم، قد يحدث لكنه صعب.

ونفى المتحدث باسم طالبان اتفاق الحركة مع وفد الحكومة على تسريع عملية التفاوض، مؤكدا أنه تم تبادل الأفكار والمقترحات فقط بهذا الصدد، وأضاف نعيم أن طالبان ملتزمة بتخفيض حدة العنف في مناطق عدة من البلاد، مشددا على أن "الطرف الآخر" سيتحمل المسؤولية عن تصاعد العنف في حال عدم التزامه بالتهدئة.

وقال نعيم "إنني أكدت لجميع المشاركين في اجتماع موسكو أن الحركة تريد حلا سياسيا وتجاوز الخلافات عبر المفاوضات" مشددا على ضرورة أن تتحمل الأطراف جميعها مسؤولية تحقيق السلام في أفغانستان.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001 حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم طالبان، بدعوى ارتباطها بتنظيم القاعدة الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 من العام نفسه في الولايات المتحدة.