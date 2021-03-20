زلزال يضرب الساحل الشمالي الشرقي لليابان وتحذيرات من موجات مد تسونامي

تقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادي حيث تسجل حركة زلازل وبراكين نشطة، وهو يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادي.

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا وقع في شمال شرقي البلاد، اليوم السبت، وضرب مناطق دمرها زلزال عام 2011، مضيفة أنه تسبب في موجة تسونامي بارتفاع متر.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال ضرب ساحل مقاطعة مياجي في الساعة 06:26 مساء (09:26 بتوقيت غرينتش)، وبلغت قوته 7.2 درجات، وكان مركزه على عمق 60 كيلومترا.

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى أن شركة "توهوكو إلكتريك باور" (Tohoku Electric Power) أوقفت محطة أوناجاوا النووية، لتفحص وجود أي مشكلات، وذكرت الشركة أن قطاعا من مياجي شهد انقطاعا للكهرباء بعد الزلزال.

وأضافت أنها تفحص حالة محطة فوكوشيما دايتشي التي دمرها الزلزال الهائل في مارس/آذار 2011، الذي أدى إلى انصهار مفاعلات نووية وإجراء عمليات إجلاء جماعي.

وعلى بعد نحو 400 كيلومتر إلى الجنوب من مركز الزلزال، شعر سكان طوكيو بالهزة الأرضية، في حين حذرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الجماهير من الاقتراب من الساحل.

ويأتي هذا التحذير بعد مدة قصيرة من إحياء اليابان الذكرى السنوية العاشرة للزلزال الشديد الذي بلغت قوته 9 درجات في 11 مارس/آذار 2011، وتسبب في حدوث تسونامي قاتل وكارثة نووية في محطة فوكوشيما.

وتقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادي حيث تسجل حركة زلازل وبراكين نشطة، وهو يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادي.

وتتعرض البلاد بانتظام للزلازل، ولديها قوانين بناء صارمة تهدف إلى ضمان قدرة المباني على تحمل الهزات القوية.