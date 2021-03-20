البث الحي
أخبار|يابان

زلزال يضرب الساحل الشمالي الشرقي لليابان وتحذيرات من موجات مد تسونامي

تقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادي حيث تسجل حركة زلازل وبراكين نشطة، وهو يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادي.

اليابان تتعرض بانتظام للزلازل ولديها قوانين بناء صارمة تهدف إلى ضمان قدرة المباني على تحمل الهزات القوية (غيتي)
اليابان تتعرض بانتظام للزلازل ولديها قوانين بناء صارمة تهدف إلى ضمان قدرة المباني على تحمل الهزات القوية (غيتي)
20/3/2021-|آخر تحديث: 20/3/202104:28 PM (مكة المكرمة)

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا وقع في شمال شرقي البلاد، اليوم السبت، وضرب مناطق دمرها زلزال عام 2011، مضيفة أنه تسبب في موجة تسونامي بارتفاع متر.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال ضرب ساحل مقاطعة مياجي في الساعة 06:26 مساء (09:26 بتوقيت غرينتش)، وبلغت قوته 7.2 درجات، وكان مركزه على عمق 60 كيلومترا.

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى أن شركة "توهوكو إلكتريك باور" (Tohoku Electric Power) أوقفت محطة أوناجاوا النووية، لتفحص وجود أي مشكلات، وذكرت الشركة أن قطاعا من مياجي شهد انقطاعا للكهرباء بعد الزلزال.

وأضافت أنها تفحص حالة محطة فوكوشيما دايتشي التي دمرها الزلزال الهائل في مارس/آذار 2011، الذي أدى إلى انصهار مفاعلات نووية وإجراء عمليات إجلاء جماعي.

وعلى بعد نحو 400 كيلومتر إلى الجنوب من مركز الزلزال، شعر سكان طوكيو بالهزة الأرضية، في حين حذرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الجماهير من الاقتراب من الساحل.

ويأتي هذا التحذير بعد مدة قصيرة من إحياء اليابان الذكرى السنوية العاشرة للزلزال الشديد الذي بلغت قوته 9 درجات في 11 مارس/آذار 2011، وتسبب في حدوث تسونامي قاتل وكارثة نووية في محطة فوكوشيما.

وتقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادي حيث تسجل حركة زلازل وبراكين نشطة، وهو يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادي.

وتتعرض البلاد بانتظام للزلازل، ولديها قوانين بناء صارمة تهدف إلى ضمان قدرة المباني على تحمل الهزات القوية.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

بريطانيا تعلن تطعيم نصف سكانها البالغين.. احتجاجات في فرنسا وألمانيا ضد الإغلاق والهواجس تتجدد من "أسترازينيكا"

بوريس جونسون تلقى الجرعة الأولى من "أسترازينيكا" (الأناضول)

نتنياهو ينوي التشكيك في صحة الانتخابات القادمة إذا هزم

نتنياهو ينوي فتح تحقيق بشأن سلوك رئاسة اللجنة المركزية للانتخابات (رويترز)

ستراتفور: هذه السيناريوهات المحتملة في انتخابات إسرائيل المقبلة

بعض التوقعات تشير إلى إمكانية فوز يائير لابيد (يمين) زعيم حزب "هناك مستقبل" على حساب نتنياهو (غيتي)

حكاية 25 خبيرا مصريا نجحوا في إعادة طابا للسيادة المصرية

طابا مساحتها لا تتجاوز كيلومترا مربعا لكنها تتمتع بموقع جغرافي فريد (غيتي إيميجز)
الأكثر قراءة

طه ياسين رمضان.. هكذا كانت ملاحقة النائب الأول لصدام حسين واعتقاله ومحاكمته ثم إعدامه

رمضان تولى مناصب عدة كان آخرها النائب الأول للرئيس (غيتي - أرشيف)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح يوميا؟

حظر الذبح الحلال.. رسالة سيئة ترفضها المساجد الكبرى بفرنسا

التضييق على منتجات الحلال تزامن مع إجراءات ضد المساجد ومراكز تعليم اللغة العربية (رويترز)

تحقيق لغرفة أخبار الجزيرة يكشف تفاصيل إنشاءات التعبئة الثانية لسد النهضة