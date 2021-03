انتقادات من الجارتين إندونيسيا وماليزيا.. الاحتجاجات تعم ميانمار وعنف الجيش يتصاعد

عمت المظاهرات شوارع مدن عديدة في ميانمار، اليوم، حيث واصل المحتجون تحديهم لقوات الجيش، التي صعدت حملتها ضدهم، في حين نددت إندونيسيا وماليزيا بالعنف المسلط على المتظاهرين.

وحوّلت الحواجز المؤقتة، التي شيدها المحتجون من الخيزران والطوب والإطارات المطاطية المشتعلة، شوارع "رانغون" كبرى مدن البلاد إلى ساحة حرب.

واستخدم المحتجون هذه المتاريس بهدف لجم تحركات قوات الأمن، التي صعدت من العنف لقمع الاحتجاجات المناهضة للإطاحة بحكومة المستشارة أونغ سان سوتشي من السلطة في انقلاب مطلع الشهر الماضي.

ورغم أعداد المحتجين المتزايدة في الشوارع؛ إلا أنهم يفتقرون للوسائل المناسبة لمواجهة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، الذي يطلقه عناصر الجيش والشرطة.

وقتل حتى الآن أكثر من 230 شخصا في المظاهرات، التي عمت أرجاء البلاد، وفق جمعية مساعدة السجناء السياسيين؛ لكن يعتقد أن الأعداد أعلى من ذلك بكثير.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لمتظاهرين يضعون أقنعة واقية من الغاز يتجمعون في ولاية شان الشمالية. وفي مدينة "داوي" الساحلية الجنوبية، رفع سائقو السيارات ملصقات لسوتشي ولافتات كتب عليها "أنهوا الدكتاتورية".

وباتت الحواجز بمثابة علامة مميزة للمتظاهرين، الذين يغلقون الطرق الرئيسة باستخدام مختلف المواد؛ من أكياس الأسمنت المملوءة بالرمال وأعواد الخيزران إلى صناديق القمامة الكبيرة والطوب.

ونجحت المتاريس جزئيا في إبطاء حركة قوات الأمن، التي باتت عازمة الآن على إجبار السكان المحليين بمن فيهم غير المشاركين في الاحتجاجات، على تفكيكها وإزالتها.

وأنهى انقلاب فبراير/شباط الماضي بشكل مفاجئ اختبار ميانمار للديمقراطية على مدى 10 سنوات، بعدما خضعت لحكم عسكري صارم استمر 5 عقود.

#Mar20Coup Pyinmana

Gun fire and chaos. Reports of several arrests by SAC Junta forces. #WhatsHapppeningInMyanmar #myanmar pic.twitter.com/91EgTTu1pd

— Shafiur Rahman (@shafiur) March 20, 2021