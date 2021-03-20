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بسبب تعاطي الماريغوانا.. 5 موظفين فقدوا عملهم في البيت الأبيض رغم السياسات المتساهلة

مسيرة سابقة لدعم تقنين استخدام الماريغوانا (غيتي)
مسيرة سابقة لدعم تقنين استخدام الماريغوانا (غيتي)
20/3/2021

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنه رغم السياسة الأقل تقييدا بشأن الماريغوانا في عهد الرئيس جو بايدن، فإن 5 من موظفي البيت الأبيض فقدوا وظائفهم بسبب تعاطي المخدرات في الماضي.

وكتبت ساكي على موقع تويتر "أعلنا قبل بضعة أسابيع أن البيت الأبيض قد عمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريغوانا في الماضي لن يؤدي تلقائيا إلى استبعاد الموظفين من الخدمة في البيت الأبيض".

وأوضحت أنه نتيجة لذلك، سيتمكن المزيد من الأشخاص من الخدمة في الإدارة الأميركية ممن لم يكونوا ليستمروا في العمل في الماضي بالمستوى نفسه من التعاطي.

وأضافت ساكي "خلاصة القول أن من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، 5 أشخاص فقط ممن بدؤوا العمل في البيت الأبيض لم يعودوا يعملون نتيجة لهذه السياسة".

يشار إلى أن عددا من الولايات الأميركية قامت بتقنين الماريغوانا وتخطط ولايات أخرى لإلغاء تجريمها، ومع ذلك لا تزال الماريغوانا غير قانونية على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة.

المصدر : وكالات

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