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الرياض والحكومة اليمنية تبديان استعدادا للتفاوض مع الحوثيين.. الاشتباكات تتواصل في تعز وغارات للتحالف على مأرب

الخارجية الأميركية: السعودية والحكومة اليمنية تبديان استعدادهما للاتفاق على وقف لإطلاق النار والتفاوض لإنهاء الصراع

مقاتلون على إحدى جبهات تعز (الفرنسية-أرشيف)
مقاتلون على إحدى جبهات تعز (الفرنسية-أرشيف)
20/3/2021

تواصلت الاشتباكات اليوم السبت بين الجيش اليمني والحوثيين في جبهات تعز غربا ومأرب شمالا حيث شن التحالف غارات لدعم القوات الحكومية، في حين تحدثت وزارة الخارجية الأميركية عن استعداد السعودية والحكومة اليمنية للاتفاق على وقف لإطلاق النار، والتفاوض لإنهاء الصراع.

وقال مصدر عسكري في جبهة مقبنة، غربي محافظة تعز، إن الجبهة شهدت اشتباكات محدودة بين الجيش والحوثيين خلال الساعات الماضية، دون تقدم لأي طرف ودون سقوط ضحايا.

وكان الجيش اليمني قال إنه سيطر على جبل جاشع الإستراتيجي، في مديرية حَيفان جنوب شرقي المحافظة، كما صد هجوما للحوثيين على منطقة مَدَرات، غرب المدينة، ودمّرَ مركبة عسكرية للحوثيين.

وقال رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري، العميد عبد الباسط البحر، إن جماعة الحوثي تغلق منافذ مدينة تعز من جميع الاتجاهات، بشكل يمنع حركة المواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية.

وأضاف العميد البحر للجزيرة أن قوات الجيش تسعى لكسر حصار تعز، وأنه لا صحة لما يروجه الحوثيون.

غارات في مأرب

وفي مأرب شمالا، شن التحالف بقيادة السعودية غارات جوية لدعم قوات الحكومة التي صدت هجوما للحوثيين غرب المحافظة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ونشرت الوكالة فيديو قالت إنه يظهر "إحباط محاولة المليشيا الحوثية التقدم باتجاه مأرب في الكسارة، والتصدي لها من قبل الجيش الوطني اليمني والقبائل بدعم من تحالف دعم الشرعية وقواته الجوية".

وقالت أيضا "تم القضاء على أرتال المليشيا الحوثية وتدمير معداتها العسكرية واصطياد بعض الدبابات وإلحاق خسائر كبيرة في صفوف عناصرها الإرهابية".

من جهته، قال مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "70 مقاتلا على الأقل قتلوا، بينهم 22 جنديا من القوات الحكومية، وجرح العشرات من الطرفين في مواجهات جديدة خلال الساعات الـ 48 الماضية".

وأوضح المسؤول اليمني أن الحوثيين "شنوا هجوما عنيفا مصحوبا بالدبابات والعربات في جبهة الكسارة وتم التصدي للهجوم القوي بمساندة طيران التحالف".

من جانبهم، تحدث الحوثيون -عبر قناة "المسيرة" التابعة- عن 38 غارة جوية شنها التحالف في عدة مواقع في محافظة مأرب.

الوضع السياسي

وعلى الصعيد السياسي، كشفت الخارجية الأميركية أمس أن السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مستعدتان للاتفاق على وقف النار، والتفاوض لإنهاء الصراع مع جميع الأطراف -بمن فيهم الحوثيون- وذلك بناء على المشاورات التي أجراها المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن أي تفاوض لا بد أن يستند إلى قرار مجلس الأمن ومخرجات الحوار والمبادرة الخليجية.

وفي تصريح للجزيرة، اعتبر بادي أن الحوثيين نقضوا الاتفاق الذي ينظم عملية دخول السفن النفطية للحديدة، وقال "نحن مع وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي".

في المقابل، قال عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثي حزام الأسد -في تصريح للجزيرة- إنه لا توجد نوايا صادقة لدى الإدارة الأميركية لحل الأزمة، داعيا إياها إلى "رفع الحصار عن اليمنيين".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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