أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي

قالت الصحيفة الرسمية في تركيا اليوم السبت إن الرئيس رجب طيب أردوغان أعفى ناجي أغبال من رئاسة البنك المركزي بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه في هذا المنصب.

ولم يتمّ تقديم سبب رسمي للإقالة إلا أنها جاءت بعد يوم واحد من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس إلى 19% بشكل أكبر مما كان متوقعا.

وعين أردوغان، الاقتصادي والسياسي شهاب كافجي أوغلو وهو عضو سابق بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي، ليحل محل أغبال.

ويرفض أردوغان علنا أسعار الفائدة المرتفعة، لاعتقاده أنها تزيد التضخم، وسبق له أن وصفها بأنها "أم وأب كل الشرور"، وهو يود خفض معدل التضخم السنوي إلى أقل من 10% بحلول نهاية العام المقبل، وإلى 5% بحلول الانتخابات المقبلة المقرّر إجراؤها في 2023.

ورفع أغبال، وهو وزير مالية سابق، سعر الفائدة الرئيسي 875 نقطة أساس منذ تعيينه في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأصبح كافجي أوغلو الذي أتى مرسوم تعيينه مساء الجمعة بعد إغلاق الأسواق الماليّة في تركيا، رابع محافظ للبنك المركزي منذ يوليو/تمّوز 2019.

وهو خبير اقتصادي ونائب سابق عن الحزب الحاكم، وكان كتب في فبراير/شباط مقال رأي في صحيفة "يني شفق" اليوميّة الموالية للحكومة، قال فيه إن البنك المركزي ينبغي ألا يطبّق سياسة الفوائد المرتفعة، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من التضخم.